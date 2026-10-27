Los demócratas exigen una investigación independiente sobre los vínculos de Trump con Epstein

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El caso de Jeffrey Epstein ha vuelto a ocupar el primer plano de la actualidad política estadounidense antes de las elecciones de mitad de mandato, hasta el punto de que los demócratas han exigido el nombramiento de un fiscal especial independiente para investigar los vínculos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con este delincuente sexual.

Según este informe, el diario The New York Times subrayó que los demócratas acusan al Departamento de Justicia de Estados Unidos de ocultar pruebas relacionadas con este asunto. Entretanto, la Casa Blanca rechaza estas acusaciones.

La iniciativa de los demócratas ha provocado que el caso Epstein vuelva a captar la atención, a una semana de las elecciones de mitad de mandato del país.

La petición se basa en un informe elaborado por el personal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, titulado «Tenemos cosas en común, Jeffrey». El documento aborda los expedientes y los testimonios de mujeres cuyas declaraciones guardaban relación con el círculo de Epstein.

Por su parte, la publicación Newsweek precisó que el informe examina los relatos de 11 mujeres, cinco de las cuales, según los demócratas, han formulado acusaciones directas de graves conductas sexuales indebidas por parte de Trump en círculos vinculados a Epstein o en su presencia. Entre las acusaciones recogidas en el informe figura el relato de Beatrice Cole, quien había afirmado que, tras una reunión con Trump y Epstein en el Hotel Plaza en 1993, fue víctima de una agresión sexual por parte de Trump.

El informe hace referencia al testimonio de Stacey Williams, quien acusa a Trump de haberla acosado sexualmente en la Torre Trump mientras Epstein se encontraba presente. También recoge el relato de Maria Farmer, una de las sobrevivientes del caso Epstein, quien había afirmado haberse reunido con Trump en la oficina de Epstein en Nueva York.

Jeffrey Epstein, magnate estadounidense, fue procesado por delitos sexuales y trata de menores, y murió bajo custodia en 2019. Su caso sigue concentrando la atención de la opinión pública estadounidense debido a sus amplias conexiones con figuras políticas y económicas, y a los interrogantes sobre las dimensiones de la red de explotación sexual.