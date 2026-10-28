Irán rechaza la injerencia extranjera en la seguridad regional

“La seguridad sostenible debe garantizarse con la participación de los países de la región y sin presencia militar ni injerencia de potencias extrarregionales”, ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Instagram.

Araqchi se ha refirido a la reciente reunión celebrada en Teherán con la participación de Irán, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, y ha señalado que el encuentro brindó una oportunidad para avanzar en el diálogo sobre la paz y la seguridad regionales, así como para hacer frente conjuntamente a las amenazas y los desafíos.

El jefe de la Diplomacia iraní ha calificado de significativo el acuerdo alcanzado para continuar las consultas entre los cuatro países.

No obstante, ha subrayado que consolidar una cooperación duradera requiere consensuar principios, generar confianza, respetar mutuamente la soberanía de los Estados y asumir compromisos prácticos.

Asimismo, ha sostenido que hacer frente a las acciones hostiles y a la agresión del régimen israelí constituye una necesidad fundamental para defender la independencia y la soberanía de los países e impedir la expansión de la guerra.

Las delegaciones de Irán, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí se reunieron el lunes en Teherán para abordar la seguridad regional y fortalecer la cooperación entre los países de la región. Al término del encuentro, acordaron continuar las conversaciones para promover la paz y la estabilidad regionales. Irán reiteró que la seguridad de la región debe ser garantizada por los propios países de la zona.