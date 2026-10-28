Dictamen sobre el hiyab en países donde el pañuelo no es habitual

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Uno de los desafíos más importantes de los musulmanes residentes en países no islámicos es preservar los límites legales islámicos en entornos donde la cultura dominante se aleja de los preceptos religiosos. En este contexto, la cuestión de la forma de vestir y del hiyab de las mujeres reviste una importancia redoblada. A continuación, examinamos este importante asunto y la pregunta de uno de nuestros destinatarios desde la perspectiva del fiqh (jurisprudencia islámica), junto con la respuesta que ofrece el Hoyatoleslam Moemeni (con base en las opiniones del Gran Ayatolá al-Sistani).

Pregunta:

Uno de los estimados oyentes y destinatarios, residente en China, planteó la siguiente pregunta: dado que allí no es habitual el hiyab ni el pañuelo (ni siquiera el pañuelo negro), cubrirse la cabeza puede llamar la atención de personas no mahram. En tales circunstancias, ¿cuál es el deber religioso de las mujeres?

Respuesta:

Esta pregunta se planteó ante el Hoyatoleslam Moemeni (uno de los discípulos y predicadores de la Oficina de Consultas Religiosas del Gran Ayatolá al-Sistani), y su respuesta es la siguiente:

Si en algún lugar el uso del hiyab o del pañuelo llama la atención de personas no mahram, ello no constituye en absoluto una licencia ni un pretexto para quitarse el hiyab o retroceder respecto a los límites del hiyab islámico. Incluso si la observancia del atuendo islámico implica llamar la atención, los límites y requisitos del hiyab deben cumplirse íntegramente.

Por lo tanto, las mujeres respetables, también en un país como China, están obligadas a mantener su hiyab legal. En esencia, si un viaje a países no islámicos es tal que obliga a la persona a abandonar deberes religiosos obligatorios (como el hiyab) o a cometer un acto ilícito, dicho viaje no es lícito desde el punto de vista religioso y presenta un impedimento legal, salvo que exista una necesidad o una circunstancia de fuerza mayor.