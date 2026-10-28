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Kuwait

Condenado a muerte en Kuwait el Ayatolá Sheij Hussein Maatouq

28 octubre 2026 - 13:52
Código de noticia: 1883602
fuente: Abna24
Condenado a muerte en Kuwait el Ayatolá Sheij Hussein Maatouq

El Tribunal Penal de Kuwait, en su sala encargada de los casos de seguridad del país, condenó a muerte a uno de los destacados eruditos shiíes por cargos de espionaje a favor de Irán.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Tribunal Penal de Kuwait condenó a muerte al Ayatolá Sheij Hussein Maatouq, erudito shií, y a otras dos personas.

Según este informe, el Tribunal Penal de Kuwait, en su sala encargada de los casos de seguridad del país, ha condenado a muerte a tres personas bajo la acusación de espiar para la República Islámica de Irán.

El Ayatolá Sheij Hussein Abdullah al-Maatouq, erudito shií y miembro kuwaití del Consejo Supremo de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB), junto con Hassan Abdulhadi Hajiyah y Abdulreza Heydar Dehqani, son las tres personas condenadas a muerte por el Tribunal Penal de Kuwait sobre la base de acusaciones infundadas.

El Ayatolá Maatouq fue anteriormente secretario general de la «Coalición Islámica Nacional» de Kuwait. Asimismo, hace varios meses, el emir de Kuwait le revocó la nacionalidad kuwaití por motivos infundados.

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