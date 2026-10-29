Hezbolá rechaza desarme: resistencia es la única vía para liberar Líbano

“Nuestra firmeza y la continuidad de nuestra Resistencia son nuestro único camino para liberar toda nuestra tierra, aunque sea después de un tiempo”, ha afirmado el líder de Hezbolá, el sheij Naim Qasem, en una declaración sobre los últimos acontecimientos políticos en el Líbano y la región.

“No hay lugar para debatir el desarme de la Resistencia mientras exista la ocupación y continúe su agresión”, ha subrayado Qasem. Asimismo, ha exigido la retirada de las fuerzas israelíes, en cumplimiento del acuerdo del 27 de noviembre de 2024 y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, así como el despliegue del Ejército libanés al sur del río Litani.

Qasem ha rechazado el denominado acuerdo marco, al considerar que vulnera la Constitución libanesa, el Acuerdo de Taif de 1989 y las leyes del país. “Este acuerdo concede al enemigo lo que no le corresponde, renuncia a las fuentes de fuerza del Líbano y se basa en la sedición y la destrucción del país”, ha afirmado.

Asimismo, ha reclamado el fin de la tutela estadounidense sobre las instituciones libanesas y ha advertido de que la injerencia de Washington constituye una vulneración de la soberanía nacional. “La tutela es como la ocupación; ambas constituyen una violación de la soberanía”, ha señalado.

Hezbolá elogia apoyo de Irán a Líbano ante la agresión israelí

Por otra parte, el líder de Hezbolá ha destacado la importancia del entendimiento entre Irán y EE.UU., y el papel de Teherán en los esfuerzos para poner fin a la agresión israelí contra el Líbano. Según Qasem, detener los ataques israelíes y lograr la retirada de las fuerzas ocupantes del territorio libanés figuran entre las principales prioridades de la República Islámica de Irán. Asimismo, ha reconocido el “gran sacrificio” de Irán y ha expresado su agradecimiento por el apoyo de Teherán al Líbano.

Qasem ha sostenido que la resistencia de Irán ha frustrado los objetivos de Estados Unidos e Israel de derrocar el sistema islámico y dividir el país. “Ha quedado claro que EE.UU. no puede dominar Irán”, ha afirmado, atribuyendo este resultado a la firmeza del pueblo iraní y el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.

Además, ha denunciado la estrategia expansionista israelí, cuyo objetivo es establecer el denominado “Gran Israel”. En este sentido, ha sostenido que acuerdos como los de Madrid y Oslo no han impedido la expansión de la ocupación, sino que han servido para consolidarla.

Finalmente, Qasem ha reafirmado el compromiso del movimiento con la población libanesa, especialmente con los desplazados y las familias afectadas por la destrucción causada por los ataques israelíes. “Seguiremos juntos para proporcionar refugio, rehabilitar y reconstruir”, ha asegurado.

Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí en el Líbano ha dejado, según autoridades libanesas, más de 4000 muertos, 12 000 heridos y más de un millón de desplazados. Israel continúa sus operaciones pese al acuerdo marco del 26 de junio, que prevé la retirada gradual de sus fuerzas, el despliegue del Ejército libanés y el desarme de Hezbolá. Las autoridades libanesas denuncian además que Israel mantiene ocupadas varias zonas del sur del país.

Hezbolá ha rechazado las demandas de desarme y sostiene que sus armas constituyen un elemento legítimo de la defensa del Líbano frente a Israel, en virtud del Acuerdo de Taif de 1989.