Araqchi: La aventura militar en el Golfo Pérsico amenaza la seguridad energética mundial

En un mensaje en la red social X, Araqchi se refirió a la celebración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas, y escribió el miércoles: “La diplomacia energética de Irán dio un paso adelante en la reunión del Foro de Países Exportadores de Gas. El eje central de las conversaciones fueron los acontecimientos en los mercados mundiales del gas y la seguridad energética”.

“Las consecuencias perjudiciales de cualquier aventura militar en la región del Golfo Pérsico, instigada por el régimen de Israel, para los mercados internacionales siguen siendo una de las principales preocupaciones de los países exportadores y consumidores de gas”, reafirmó.