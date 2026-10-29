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Araqchi: La aventura militar en el Golfo Pérsico amenaza la seguridad energética mundial

29 octubre 2026 - 14:18
Código de noticia: 1883965
fuente: irna
Araqchi: La aventura militar en el Golfo Pérsico amenaza la seguridad energética mundial

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, al referirse al papel de la diplomacia energética de Irán en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas, subrayó: “Las consecuencias perjudiciales de cualquier aventura militar en la región del Golfo Pérsico, instigada por el régimen de Israel, para los mercados internacionales siguen siendo una de las principales preocupaciones de los países exportadores y consumidores de gas”.

En un mensaje en la red social X, Araqchi se refirió a la celebración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas, y escribió el miércoles: “La diplomacia energética de Irán dio un paso adelante en la reunión del Foro de Países Exportadores de Gas. El eje central de las conversaciones fueron los acontecimientos en los mercados mundiales del gas y la seguridad energética”.

“Las consecuencias perjudiciales de cualquier aventura militar en la región del Golfo Pérsico, instigada por el régimen de Israel, para los mercados internacionales siguen siendo una de las principales preocupaciones de los países exportadores y consumidores de gas”, reafirmó.

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