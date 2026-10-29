Accidente entre dos trenes en el sur de España deja al menos 64 muertos

Citando al diario El País, el Gobierno español señaló que el accidente ferroviario ocurrió esta mañana en la zona de Toledo, en el sur del país. Fuentes gubernamentales advirtieron que “este accidente podría ser más grave que la tragedia de Adamuz”.

La compañía ferroviaria Renfe anunció la suspensión del servicio de trenes entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. A raíz del accidente, el Gobierno español también canceló toda su agenda prevista para hoy.

El portavoz del Gobierno regional anunció que el accidente provocó el descarrilamiento de dos vagones. Añadió que las causas del siniestro y el número de heridos siguen bajo investigación.

El diario El País, citando a testigos presenciales, informó de múltiples heridos y de la presencia de equipos médicos de emergencia en el lugar del accidente.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en la red social X en el que expresó su “conmoción” por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo y manifestó su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas.

Las autoridades expresaron su preocupación ante la posibilidad de que aumente el número de víctimas mortales.