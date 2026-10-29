¿Por qué la Excelencia Fátima al-Zahra (P) regaló su vestido de novia a un pobre?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una época de crisis de identidad y escasez de modelos integrales, releer el sistema de vida de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), más allá de las fronteras religiosas y de género, constituye una respuesta viva a la necesidad innata del ser humano contemporáneo; una personalidad que fusionó la perfección interior con la acción social, la firmeza ante las crisis y el genio pedagógico, y que puso de manifiesto el calibre del «Ser Humano Perfecto».

En este marco, y coincidiendo con la llegada de los días de duelo por el martirio de Siddiqa Tahira (la Veraz y Pura) (P), dentro de una serie de entrevistas en torno a la «construcción de un modelo universal a partir de la Sira fatimí (conducta de la Excelencia Fátima al-Zahra (P))», hemos conversado con el Hoyatoleslam Amirhasan Mozaffarizad, investigador y experto en historia del Islam. La entrevista se ofrece a continuación a ustedes, estimados lectores.

بسم الله الرحمن الرحیم

Una de las manifestaciones de ser «Jayr Kazir» (el bien abundante) de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) es su especial atención y solicitud hacia la gente, su amparo a los pobres y la resolución de los problemas de los necesitados. Una observación atenta de esta Sira (conducta) muestra que aquella honorable dama estuvo plenamente activa y presente en el ámbito social; no era una mujer recluida ni retirada de la sociedad, sino que, como ya se señaló, cada vez que era necesario, también se hacía presente en los escenarios sensibles y cruciales y cumplía sus deberes y obligaciones divinos.

Hay ejemplos claros de esta característica en la historia. Una de las pruebas más evidentes de la atención de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) hacia la gente, de su conocimiento de sus problemas y de su trato social es la célebre historia de su dua (súplica), que relató el querido Imam Hasan (P):

«Mi madre, una de las noches, rezó por los vecinos desde el anochecer hasta el amanecer.»

En aquel relato se subraya que la Excelencia (P) pronunciaba el nombre de cada uno de los vecinos y rezaba por cada uno de ellos de forma privada y particular.

Esto indica que la Excelencia Fátima al-Zahra (P) conocía no solo a una o dos personas, sino a un amplio abanico de vecinos y allegados, hasta el punto de que la súplica por ellos se prolongó desde el anochecer hasta el amanecer. Esta Sira (conducta) pone de manifiesto que aquella Excelencia (P) estaba en contacto y trato con un sector considerable de la sociedad y conocía bien sus problemas y circunstancias.

Esto indica que la Excelencia Fátima al-Zahra (P) conocía no solo a una o dos personas, sino a un amplio abanico de vecinos y allegados, hasta el punto de que la súplica por ellos se prolongó desde el anochecer hasta el amanecer. Esta Sira (conducta) pone de manifiesto que aquella Excelencia (P) estaba en contacto y trato con un sector considerable de la sociedad, conocía los problemas de estas personas, estaba al tanto de sus circunstancias y rezaba por ellas.

Incluso cuando el querido Imam Hasan al-Mujtaba (P) le dice con compasión: «¡Madre querida! Ojalá hubieras rezado también por ti misma», ella responde:

«اَلجارُ ثُمَّ الدّارُ»

Primero el vecino, después la casa.

Esta brillante respuesta muestra, en realidad, la cumbre de la atención a los derechos del vecino y la importancia del trato social en la Sira (conducta) práctica de la Excelencia Fátima al-Zahra (P).

Otro caso que puede mencionarse en esta línea es la historia, rica en contenido, de la «sura Al-Dahr» (o Al-Insán). En este suceso, durante tres noches consecutivas un pobre, un huérfano y un cautivo acuden a la puerta de la casa de Ahl al-Bayt (PB), mientras que estos honorables, que estaban ayunando, necesitaban con urgencia esa misma cantidad de comida (su iftar, la comida con que se rompe el ayuno). Dios, Bendito y Altísimo, dice al describir este altruismo:

«وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا»

Aunque ellos mismos necesitaban esa comida, anteponían a los demás sobre sí mismos, y esta solicitud y atención hacia los demás es extraordinaria e incomparable.

Estas enseñanzas hunden sus raíces en el corazón del Islam puro; así lo dijo el magnánimo Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia):

«مَنْ أَصْبَحَ وَلَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»

Quien amanece sin preocuparse por los asuntos y los problemas de los musulmanes no es un verdadero musulmán.

Por lo tanto, la condición para ser musulmán es prestar atención a los demás, servir a la creación y esforzarse por resolver sus problemas.

A continuación, en esos mismos nobles versículos, Dios, Bendito y Altísimo, subraya que esta infaq (donación desinteresada en el camino de Dios) y generosidad incomparables de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), de su amado esposo Amir al-Mu’minin (P) y de sus queridos hijos (PB) jamás obedecieron a intereses mundanos; como dice:

«إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ».

Estos honorables, en cada donación y servicio, solo tenían presente la complacencia de Dios Todopoderoso, y no esperaban nada a cambio ni imponían ninguna otra condición para ello.

También puede señalarse la atención de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) hacia las familias de los mártires. Siempre que alguien de una familia caía mártir, el noble Profeta (la paz sea con él y su familia) le pedía a la Excelencia Fátima al-Zahra (P) que preparara comida y se la llevara a esa familia.

Una familia que ha perdido a un ser querido se enfrenta a una desgracia pesada y es posible que, anímica y emocionalmente, no tenga fuerzas para ocuparse de los asuntos cotidianos, entre ellos preparar la comida. La atención a estas familias, además de aliviar sus penas, encierra también este mensaje: que la sociedad y el gobierno no dejan solas a las familias de los mártires, sino que las apoyan y las tutelan, para que los combatientes se presenten en el campo con tranquilidad de espíritu y no se preocupen por la situación de sus familias.

Por ejemplo, tras el martirio de Yafar ibn Abi Talib (P), que más tarde se hizo célebre como «Yafar al-Tayyar», la Excelencia Fátima al-Zahra (P) preparó comida y se la llevó a su familia. Con ello, consoló a los supervivientes y procuró satisfacer su necesidad, para que en aquellas difíciles circunstancias no se quedaran sin comida.

Otros casos de este tipo se observan también en la historia; entre ellos, el día en que un pobre acudió al noble Profeta (la paz sea con él y su familia) y pidió ayuda. En aquel momento, el Profeta no tenía nada que dar como sadaqa (limosna voluntaria); por ello preguntó a los compañeros si alguien podía ayudar a aquel hombre, pero nadie pudo socorrerlo.

El magnánimo Profeta envió a aquel pobre a la puerta de la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P). Allí tampoco había nada con qué ayudarlo; algo que muestra las durísimas condiciones económicas de los primeros años de la formación del gobierno islámico en Yatrib y la extensión de la pobreza en aquella época, hasta el punto de que ni siquiera en la casa de Ahl al-Bayt (PB) se encontraba alimento.

La Excelencia Fátima al-Zahra (P), para resolver el problema de aquel pobre, le regaló su collar para que lo vendiera. Aquel hombre acudió con el collar al Profeta (la paz sea con él y su familia) y expresó su satisfacción por haber resuelto su situación. En ese momento, Miqdad, al ver o escuchar este suceso, se conmovió; trajo algo de dinero, se lo dio a aquel hombre, le consiguió ropa y comida y, finalmente, le compró aquel collar y se lo devolvió a su legítima propietaria (la Excelencia Fátima al-Zahra (P)).

Cuando este suceso llegó al noble Profeta (la paz sea con él y su familia), este rezó por Miqdad:

«¡Qué obra tan bendita realizó!»; quien sació a un hambriento, vistió a un hombre desnudo y, por último, devolvió el bien a su dueña.

Uno de los más bellos destellos de generosidad y de amparo a los necesitados en la Sira (conducta) de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), que normalmente pasamos por alto como mera narración histórica y a cuya profundidad de sacrificio y altruismo prestamos poca atención, es el episodio de haber regalado el vestido de novia a un pobre. Este suceso ocurrió la noche de su boda, cuando un pobre acudió a la puerta de la casa y pidió ayuda.

Este acontecimiento demuestra que la Excelencia Fátima al-Zahra (P) era conocida en la ciudad de Medina como refugio, referencia de respuesta, de amparo y de resolución de dificultades. Todos conocían a Zahra al-Mardiyya (la Complacida) (P) como una mujer generosa y solícita, y acudían a ella en las dificultades. Aquel pobre también llamó a su puerta la noche de bodas de la dama y pidió ayuda. Como en ese momento la Excelencia (P) no tenía comida ni otros bienes que dar, ordenó a las mujeres presentes en la casa que tendieran una cortina a su alrededor; luego se quitó el vestido de novia, se puso su ropa ordinaria, regaló aquel vestido nuevo de boda al pobre y, con ese sencillo atuendo, se encaminó a la casa del novio, Amir al-Mu’minin ʿAlí ibn Abi Talib (P).

Este acto incomparable evidencia el extraordinario desapego y la total indiferencia de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) hacia las apariencias mundanas. Ella, sin ninguna duda, demora ni queja, regaló de inmediato el vestido de novia. No preguntó a nadie si no había otra persona que pudiera ayudar, sino que ella misma actuó sin dilación. Además, mostró la perfecta sintonía espiritual e intelectual con su honorable esposo, Amir al-Mu’minin ʿAlí (P); pues la dama sabía con total certeza que el novio y esposo tampoco estaba apegado a esas apariencias materiales, y que para ambos solo tenían valor esencial «la complacencia de Dios, la espiritualidad y el servicio a la gente».

Entrevista de: Samira Golkar