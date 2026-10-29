Hegseth despide al principal planificador militar del Pentágono

Esta es la última de una larga lista de destituciones de generales, que se produce en medio de la crisis interna en el Departamento de Guerra estadounidense (Pentágono) en medio de la guerra contra Irán incluso mientras el presidente Donald Trump lanza nuevas amenazas de reanudar los ataques contra Irán en la guerra que ya dura ocho meses.

El teniente general del Ejército, Brett Sylvia, ha sido destituido de su cargo como director de estrategia, planes y política del Estado Mayor Conjunto.

Es el segundo general destituido de este puesto, conocido en los círculos militares como el ‘J5’, bajo el mandato de Hegseth. Su predecesor, el teniente general Joseph McGee, se vio obligado a retirarse en octubre de 2025 bajo la presión de Hegseth tras oponerse con frecuencia al secretario de Guerra y sus decisiones.



El funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados de personal, indicó que no hay un reemplazo inmediato para Sylvia y que no se ha dado ninguna razón para su destitución. La noticia fue publicada previamente por The Atlantic.

Por lo general, el director del J5 y su equipo son responsables de generar y coordinar planes militares con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el presidente.

Según el Estado Mayor Conjunto, la función del J5 es un rol estratégico centrado en asesorar sobre los planes de participación de Estados Unidos a nivel internacional.

Sylvia se suma a la lista de altos funcionarios y oficiales del Pentágono destituidos durante el mandato de Hegseth como secretario de Defensa. Entre ellos destaca el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, quien se vio obligado a jubilarse en abril, un día después de que Trump anunciara su intención de intensificar la guerra con Irán.

También ha despedido a más de dos docenas de oficiales de alto rango, ha forzado la dimisión de un secretario de la Marina con el que tenía discrepancias y, según se informa, ha intervenido en los ascensos en todas las ramas militares, influyendo directamente en el liderazgo.