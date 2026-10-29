Ayatolá Nuri Hamedani: El encarcelamiento y la ejecución de los ulemas sientan las bases de la caída y el descrédito de los gobernantes opresores

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Tras la emisión de sentencias condenatorias contra ulemas shiíes en algunos países de la región, entre ellos Baréin y Kuwait, el Ayatolá Nuri Hamedani advirtió a los gobernantes de la región sobre el encarcelamiento y la ejecución de los ulemas.

La fuente de emulación del mundo del Shiísmo declaró al respecto: «Recientemente, algunos gobernantes de países de la región, con el fin de silenciar la voz de la verdad y la justicia, han procedido a dictar sentencias injustas contra los ulemas, entre ellas penas de prisión y condenas a muerte. Debe tenerse en cuenta que tales sentencias no solo no lograrán silenciar la voz de la verdad y la justicia, sino que, además, prepararán el terreno para la caída y el descrédito de quienes las dictan».

El Ayatolá Nuri Hamedani recomendó a los gobernantes de estos países que desistan de estas acciones insensatas y que, en lugar de enfrentarse a los ulemas, se unan a ellos en la lucha contra la arrogancia y el sionismo, que pretenden borrar la esencia misma del Islam.