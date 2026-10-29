Yamiat al-Zahra (PB) (Universidad de al-Zahra) invita a las jóvenes con hiyab de Azerbaiyán a estudiar en esta institución académica

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La directora de Yamiat al-Zahra (PB) (Universidad de al-Zahra), en un mensaje, ha invitado a las jóvenes y mujeres con hiyab de Azerbaiyán a cursar estudios en esta institución académica.

El texto del mensaje de la señora Sayyida Zohreh Borqei, directora de Yamiat al-Zahra (PB), es el siguiente:

Queridas jóvenes y distinguidas mujeres, creyentes y con hiyab de la República de Azerbaiyán:

As-salamu alaykum;

Con profundo pesar, hemos tenido conocimiento de las noticias e informes relativos a la privación de su derecho a la educación debido a su fidelidad al hiyab islámico. Lo que está ocurriendo en la República de Azerbaiyán no solo constituye una violación flagrante del derecho fundamental a la educación, sino que es contrario a la dignidad humana y a las auténticas enseñanzas islámicas. Una alumna que es privada del aula únicamente por preservar su creencia religiosa y su vestimenta islámica, en realidad no solo queda excluida de su futuro y de su desarrollo científico, sino que el país y la nación también se verán privados de sus valiosos servicios.

Yamiat al-Zahra (PB) y la Facultad de Teología y Estudios Islámicos Hoda, como instituciones académicas para mujeres, al tiempo que condenan esta práctica discriminatoria, las invitan a ustedes, jóvenes con hiyab y estudiosas azerbaiyanas, a continuar el camino del conocimiento y la sabiduría en un entorno seguro, islámico y académico.

Estamos aquí para ser sus anfitrionas; un entorno en el que el hiyab es motivo de orgullo, no un obstáculo. Yamiat al-Zahra (PB), el mayor seminario del mundo shií, tiene el honor de estar, en distintos niveles académicos, al servicio de las mujeres creyentes cuyo corazón late por aprender y difundir las enseñanzas religiosas, y que desean prepararse para auxiliar a Hazrat Hoyyat (que Dios apresure su alivio). Asimismo, la Facultad Hoda, afiliada a Yamiat al-Zahra (PB), al admitir estudiantes de unos 20 países del mundo, ha creado una plataforma internacional y especializada para que las mujeres se formen en las ciencias humanas e islámicas. Ustedes pueden, en los niveles de licenciatura y máster, en un ámbito de un solo género y acorde con los valores religiosos, dedicarse al estudio y la investigación, y beneficiarse de las instalaciones educativas, de bienestar y de residencia.

Las jóvenes de hoy son las constructoras del mañana de las sociedades islámicas. Privarlas del conocimiento es privar a los pueblos de su futuro. En Yamiat al-Zahra (PB) y en la Facultad Hoda, les estrechamos la mano con calidez y les damos la bienvenida.

Sayyida Zohreh Borqei

Directora de Yamiat al-Zahra (PB)