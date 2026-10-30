Ayatolá Ramazani: Los hombres libres del mundo adoptarán, sin duda, una postura contra las sentencias injustas de los gobernantes de la región

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ayatolá Ramazani, en su encuentro con el ayatolá Sheij Hussein al-Maatuq, miembro kuwaití del Consejo Supremo de la Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB), tras darle la bienvenida y expresar su satisfacción por la reunión, abordó las dimensiones y las repercusiones de las sentencias dictadas por los gobernantes de Kuwait contra los shiíes y los activistas religiosos, así como la necesidad de un seguimiento jurídico e internacional.

Homenaje a la personalidad académica y de acercamiento del ayatolá Maatuq y crítica a las sentencias opresivas de Kuwait

El ayatolá Ramazani, al rendir homenaje a la elevada posición académica y espiritual del ayatolá Sheij Hussein al-Maatuq, lo presentó como una de las personalidades shiíes más destacadas del mundo y como un creyente en la unidad de la ummah islámica. Subrayó que el ayatolá Maatuq, como docente de ciencias religiosas, se ha dedicado a la enseñanza de la jurisprudencia, los principios jurisprudenciales y la exégesis coránica, y que siempre ha mantenido una mirada de acercamiento y humanista en favor de la convivencia pacífica de los musulmanes y de la ummah única en el mundo.

El Secretario General de la Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB), al referirse a las sentencias opresivas de Kuwait contra el ayatolá Maatuq, añadió que, lamentablemente, en Kuwait se dictan, desde visiones coloniales, sentencias que no son compatibles con ninguno de los fundamentos jurídicos, religiosos y legales ni con las leyes internacionales.

Al expresar su profundo pesar por el trato dispensado a los servidores y a las figuras shiíes en Kuwait, subrayó que estas personas siempre se han esforzado por resolver los problemas de la comunidad musulmana y por promover una visión pacífica.

Necesidad de una reacción de las Naciones Unidas y de un seguimiento jurídico de los agravios contra los shiíes en Baréin, Arabia Saudí y Kuwait

El ayatolá Ramazani, al calificar de intolerables las presiones y los agravios que sufren los shiíes en Kuwait, Baréin, Arabia Saudí y otras regiones, exigió una acción seria de la comunidad internacional, los ulemas y los predicadores islámicos, y afirmó que, sin duda, los hombres libres del mundo adoptarán una postura adecuada frente a estas sentencias.

Declaró que las Naciones Unidas y quienes se presentan como defensores de los derechos humanos deben reaccionar ante estas medidas opresivas, que el asunto debe ser objeto de seguimiento a través de los centros jurídicos y las organizaciones internacionales, y que estas sentencias injustas deben ser anuladas.

Al referirse a la privación de la nacionalidad y a la condena a muerte del ayatolá Maatuq y de varios ciudadanos, señaló que esta medida no tiene precedentes en ningún lugar del mundo y que contraviene lo dispuesto en los primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la protección de los derechos de ciudadanía y de las actividades científicas y religiosas.

El ayatolá Ramazani, al recordar casos similares, como la privación de la nacionalidad de grandes figuras como el Alameh Sheij Isa Qasim en Baréin, afirmó que debe aclararse cuáles son los delitos de quienes no han hecho sino obras humanitarias y espirituales, y por qué delito se dictan tales sentencias contra ellos.

Contradicción de las sentencias opresivas con las enseñanzas coránicas y necesidad de la unidad de la ummah islámica

El ayatolá Ramazani, citando el noble versículo del Sagrado Corán («مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ... فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»), subrayó que este tipo de sentencias van expresamente en contra de las leyes internacionales y de los claros principios del Islam, del Corán, de las narraciones y de la tradición de los Ahlulbayt (PB).

Pidió a todos los ulemas, personalidades y predicadores islámicos que no permanezcan indiferentes ante estas cuestiones y que adopten la postura y las medidas necesarias.

El Secretario General de la Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB), en la parte final de sus declaraciones, expresó su esperanza de que, con la gracia divina, la unidad de la ummah islámica genere poderío en la sociedad mundial, y de que los seminarios religiosos, en particular los de Qom y Nayaf, y la comunidad shií de Kuwait puedan aprovechar al máximo la capacidad científica y la presencia del ayatolá Maatuq.

Cabe señalar que, esta semana, el Tribunal Penal de Kuwait condenó a muerte al ayatolá Sheij Hussein al-Maatuq y a otras dos personas. Este tribunal ya había dictado antes la privación de la nacionalidad de este erudito kuwaití.