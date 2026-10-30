Crisis del hiyab entre Ankara y Bakú: Erdogan cede y Aliyev no asistirá a la cumbre

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La confrontación entre el presidente de Turquía, «Recep Tayyip Erdogan», y su homólogo azerbaiyano, «Ilham Aliyev», por la prohibición de que las estudiantes y las docentes usen el hiyab en las escuelas y universidades de Azerbaiyán terminó por obligar a Erdogan a retroceder ante el umbral de una escalada de la tensión. Esto ocurre en un momento en que las relaciones fraternales entre ambos países parecían al borde del colapso.

Según el diario libanés «Al-Akhbar», una de las señales de este retroceso fue la dimisión de «Oktay Saral», asesor de Erdogan y figura que había encabezado la campaña de críticas contra la decisión de Azerbaiyán. Saral renunció a su cargo el domingo, a petición del presidente turco. Cabe señalar que algunos informes de prensa indicaban que Aliyev había condicionado el diálogo para reparar los daños causados a las relaciones bilaterales a la destitución de Saral.

Anteriormente, el asesor había pedido a Azerbaiyán que diera marcha atrás en su decisión y se había preguntado: ¿qué conciencia o sentido de la justicia permite que una alumna que lleva el hiyab por sus convicciones religiosas se quede a la puerta de la escuela?

Aliyev, por su parte, respondió acusando a Turquía de injerencia en los asuntos internos de Azerbaiyán y exigió a Ankara que no se inmiscuyera en asuntos que no le conciernen.

El asunto no quedó ahí. En círculos cercanos al Gobierno de Azerbaiyán se lanzaron acusaciones contra Ankara, según las cuales Turquía pretendería urdir un golpe militar contra Aliyev y albergaría ambiciones otomanas de dominio.

El Gobierno azerbaiyano también emitió una orden de captura internacional contra más de 30 personalidades turcas, entre ellas «Fatih Erbakan», presidente del partido «Nuevo Bienestar», que cuenta con representantes en el Parlamento turco. Estas personas habían condenado la decisión de Azerbaiyán sobre el hiyab.

Críticas en Turquía por el retroceso de Erdogan

Sin embargo, la destitución de Saral no pasó sin reacciones en Turquía. Erbakan acusó a Erdogan de haber doblegado la cabeza ante Aliyev.

Otros opinaban que el presidente turco había fracasado dos veces en menos de un mes en asuntos éticos y de valores. El primer caso fue el robo de los depósitos de los ciudadanos en fondos de inversión por parte de altos cargos del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, y el segundo es la disputa con Azerbaiyán por el hiyab.

En este contexto, «Ali Babacan», presidente del Partido de la Democracia y el Progreso, estimó en 150.000 millones de dólares el costo de lo que calificó como «el robo del siglo».

Todo parece indicar que Erdogan no quería que el asunto del hiyab se convirtiera en un fracaso estratégico de su política exterior ni poner en riesgo la amistad con Bakú.

Para Turquía, Azerbaiyán es la puerta terrestre hacia Asia Central y el mundo túrquico, y uno de los pilares de la influencia de Ankara en la región del Cáucaso frente a Rusia e Irán.

Además, Erdogan no quiere dejar a Bakú sin más en manos de Tel Aviv, especialmente en el momento álgido de la tensión entre el régimen sionista y Turquía. Por otra parte, Azerbaiyán es importante para Turquía en materia de importación de energía, y la ruta de transporte del gas y el petróleo azerbaiyanos hacia los mercados mundiales tiene una importancia estratégica.

Erdogan cedió en su postura para preservar la relación con Bakú

De este modo, aunque durante la ceremonia de ayer con motivo del 103.º aniversario de la proclamación de la República de Turquía Erdogan se vio en una situación difícil desde el punto de vista de los valores religiosos y morales, prefirió zanjar cuanto antes la discrepancia con Azerbaiyán.

Había basado parte de su ascenso político en la defensa de esos mismos valores, entre ellos la defensa del hiyab, cuyo uso fue aprobado durante su mandato en todas las instituciones de Turquía, incluidas las militares.

Con todo, Erdogan intentó subsanar las diferencias antes de la cumbre periódica de los países de habla túrquica, que se celebra hoy y que podría sentar las bases para resolver la crisis entre ambos países.

Desde esta perspectiva, la destitución de Saral fue para Erdogan como beber la copa de veneno. Un acto que él mismo siguió de inmediato con la detención de varias personalidades turcas a las que Bakú había prohibido la entrada a Azerbaiyán.

Ausencia de Aliyev en la cumbre de los países de habla túrquica: ¿señal de que la crisis continúa?

Pero lo sorprendente fue que Aliyev no asistirá a la cumbre en la que Erdogan había depositado sus esperanzas para resolver las diferencias que han aflorado en las relaciones entre ambos países durante los últimos dos años.

Anoche, la agencia de noticias azerbaiyana «Report» anunció que el presidente de ese país no asistirá a la cumbre debido a su apretada agenda de trabajo y a que tiene programas relacionados con eventos deportivos al día siguiente, y que «Jeyhun Bayramov», ministro de Asuntos Exteriores, participará en su representación.

Esta decisión no será del agrado de Erdogan y podría llevar las relaciones entre ambos países por un rumbo incierto.

Cabe recordar que el presidente turco tampoco asistió personalmente a la cumbre regional de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), celebrada hace más de dos semanas, y envió en su lugar a su ministro de Asuntos Exteriores, «Hakan Fidan».