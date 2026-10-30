Lagarde dimite del BCE en plena crisis de Europa por guerra contra Irán

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció el jueves que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, aproximadamente nueve meses antes de que finalizara su mandato de ocho años, lo que podría generar mayor incertidumbre para la institución y la región.

El Banco Central Europeo es responsable de establecer la política monetaria de la eurozona y de mantener la estabilidad de los precios en la región. El jueves, la institución mantuvo los tipos de interés sin cambios, a pesar de fuertes presiones inflacionistas. La decisión se produce en un contexto de aumento de los precios de la energía, un escenario menos favorable para la economía europea.

Tras dos subidas de los tipos de interés, el BCE está adoptando un enfoque prudente, dado que la guerra estadounidense-israelí lanzada contra Irán ha provocado una volatilidad significativa en los mercados energéticos.

Sin embargo, el contexto económico sigue siendo más relevante que la pausa monetaria. El BCE subió tipos en junio y septiembre por el shock energético de la guerra de Irán. La inflación de la eurozona llegó al 3,8% en septiembre, con el precio del Brent cerca de los 114 dólares. Los futuros descontaban una probabilidad aproximada del 80 % de otra subida en diciembre y otras tres subidas, hasta situar los tipos en el 3,25 % en 2027. Es decir, esta pausa sería un descanso dentro de un ciclo alcista, no un giro, según los expertos.

A pesar de la decisión de mantener los tipos de interés, responsables podrían implementar nuevas subidas antes de que finalice el año, en un intento por combatir la persistente alta inflación.

En un comunicado posterior a su decisión, el BCE advirtió que una crisis energética prolongada podría elevar la inflación y frenar el crecimiento económico.

En medio de la crisis energética y el alza de los precios del crudo, el precio del Brent se mantiene sustancialmente por encima de los 110 dólares por barril.

La inflación en la eurozona subió al 3,8% en septiembre, desde el 3,2% de agosto, y se situó aún más por encima del objetivo del 2 % del BCE en respuesta a los aumentos en el sector energético. El BCE prevé que la inflación en la eurozona alcanzará su punto máximo a finales de 2026, lo que resultará en una inflación anual del 3,0 % este año.

Las restricciones iraníes contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz se han intensificado durante el último mes, ejerciendo presión sobre los petroleros y la producción de crudo en Asia Occidental. Esta situación se ha visto agravada por los ataques de Yemen contra la infraestructura petrolera en Arabia Saudí, que restringen el tráfico a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

Si bien existen indicios de que podrían iniciarse negociaciones de paz, la posibilidad de nuevos ataques debilita cualquier confianza en una mejora del sentimiento del mercado.

Ahora, tras su dimisión, el Banco Central Europeo debe afrontar uno de los momentos más delicados de los últimos años: hacer frente tanto a las presiones derivadas de los costes de la guerra como a la necesidad de definir quién asumirá su liderazgo.

Irán restringió el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, como una medida defensiva en respuesta a la guerra de agresión estadounidense-israelí, iniciada el 28 de febrero.

Las restricciones al tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz han afectado al suministro mundial de energía y presionado al alza los precios del petróleo y los combustibles.

En la misma línea, estas repercusiones se extienden a Europa, donde el encarecimiento de los carburantes agrava el coste de la vida y reduce el poder adquisitivo de la población.