Yemen lanza nuevas operaciones contra Aramco y aeropuertos saudíes

El portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de brigada Yahya Sari, ha anunciado este jueves, en un comunicado, la ejecución de seis operaciones estratégicas en el interior de Arabia Saudí, en respuesta a la agresión saudí contra Yemen y su pueblo, así como a las recientes masacres que dejaron decenas de mártires y heridos, en su mayoría mujeres y niños.

El general Sari ha detallado que la primera operación tuvo como objetivo la refinería de Ras Tanura, contra la que se lanzó un misil balístico que alcanzó su blanco con precisión.

En cuanto a la segunda operación, ha indicado que estuvo dirigida contra la empresa petrolera saudí Aramco, en Bujair, mediante otro misil balístico que también alcanzó su objetivo.

El portavoz ha señalado que la tercera operación tuvo como blanco el aeropuerto Rey Jalid, en Riad, donde una andanada de misiles logró impactos precisos.

Respecto a la cuarta operación, Sari ha explicado que se dirigió contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, mediante un dron cuyo impacto provocó la interrupción del tráfico aéreo en las instalaciones.

Asimismo, el general Sari ha informado de que la quinta operación tuvo como objetivo la refinería de petróleo de Rabiq, contra la que se lanzó un misil balístico que alcanzó su objetivo.

En cuanto a la sexta operación, Sari ha explicado que las fuerzas yemeníes atacaron el centro de mando de las concentraciones de tropas saudíes en la región de Nayrán, donde causaron muertos y heridos entre los soldados, oficiales y demás efectivos desplegados en la zona.

Las Fuerzas Armadas yemeníes han reafirmado su determinación de continuar defendiendo al pueblo yemení, mantener las operaciones militares selectivas en el interior de Arabia Saudí, imponer la ecuación de “bloqueo por bloqueo y escalada por escalada” y atacar las concentraciones de tropas saudíes hasta que cese la agresión y se levante el bloqueo contra Yemen.

Las seis operaciones estratégicas anunciadas por las Fuerzas Armadas yemeníes contra objetivos en territorio saudí se llevaron a cabo en respuesta a los recientes bombardeos de Arabia Saudí contra Yemen, que, según denunciaron las autoridades yemeníes, dejaron decenas de muertos y heridos, en su mayoría mujeres y niños. Entre los ataques más recientes figura el bombardeo del 28 de octubre de 2026 contra un mercado público de Al-Hazm, capital de la provincia de Al-Jawf, y una estación de servicio cercana, que dejó al menos 14 muertos y 15 heridos.

La nueva escalada se enmarca en una ofensiva que comenzó en julio, cuando Riad bombardeó zonas cercanas al principal aeropuerto de Saná, capital de Yemen.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas yemeníes han informado de varias operaciones contra buques vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo. Asimismo, han ejecutado ataques de represalia contra objetivos en territorio saudí.