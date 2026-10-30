La guerra contra Irán ahuyenta a los inversores extranjeros de las bolsas del Golfo Pérsico

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La caída de la liquidez extranjera en los mercados bursátiles de los países árabes del Golfo Pérsico ha generado una paradoja inédita en el ámbito financiero. Mientras el precio del petróleo se ha disparado por encima de los 100 dólares por barril, el atractivo de las acciones de las grandes empresas de la región, que marcan el rumbo de sus índices, ha disminuido.

Según el diario «Al-Araby Al-Jadeed», el reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía muestra que el alquiler de los superpetroleros que transportan crudo desde el Golfo Pérsico hacia Asia ha superado los 1,3 millones de dólares diarios, y que el costo del transporte de cada barril ha rebasado los 37 dólares. Esto ha ejercido una fuerte presión sobre los ingresos netos de los exportadores de petróleo de los países árabes del Golfo Pérsico.

Las exportaciones petroleras de estos países enfrentan complejos cuellos de botella logísticos y de seguridad. Se trata de obstáculos que impiden que el salto de los precios mundiales del petróleo se convierta en un excedente de ingresos y respalde a los mercados bursátiles.

En este contexto, un informe publicado en el portal especializado en energía y petróleo «Rigzone» indica que el suministro de petróleo de la región enfrenta interrupciones sin precedentes en su historia. Las estimaciones apuntan a un déficit diario cercano a los tres millones de barriles y a una caída de varios millones de barriles en las exportaciones de petróleo a comienzos de este mes, a raíz de la intensificación de los ataques en el estrecho de Ormuz. Asimismo, se considera improbable que se alcance un acuerdo para reabrir este paso antes del primer trimestre de 2027.

Petróleo a 110 dólares y presión sobre los mercados financieros de la región

Con el precio de 110 dólares por barril de petróleo registrado el jueves, las presiones macroeconómicas sobre los mercados financieros de la región se han agudizado. Entre los factores de esta situación figuran el endurecimiento de las restricciones monetarias a escala mundial y la reducción de los márgenes de protección de las economías.

El Fondo Monetario Internacional ha advertido de que el shock en el suministro de energía provocado por la guerra de Estados Unidos contra Irán está erosionando las reservas y los amortiguadores financieros de los países, y está llevando el rendimiento de los bonos públicos de las economías avanzadas a su nivel más alto en varias décadas. Esta situación se produce mientras los tipos de interés se mantienen elevados durante más tiempo. Un factor que reduce la disposición de los inversores extranjeros a asumir activos de riesgo y acentúa la necesidad de contener el gasto público.

En estas circunstancias, las ventas netas de los inversores extranjeros en los mercados bursátiles de los países árabes del Golfo Pérsico alcanzaron en el tercer trimestre de 2026 unos 2.300 millones de dólares. Una cifra que se considera la mayor salida de capitales de la región desde 2018 y 2019.

Estas estadísticas se basan en el análisis de «Firas Shaabo», experto económico y profesor de gestión financiera de la Universidad de Bahçeşehir (Turquía), en una entrevista con el diario «Al-Araby Al-Jadeed».

Sin embargo, según Shaabo, esta salida de capitales no significa que los inversores tengan una valoración negativa de los fundamentos económicos de los mercados, pese a los altos precios del petróleo, sino que es una reacción directa a los riesgos geopolíticos y a la reducción del volumen de las exportaciones petroleras. El aumento de los precios no ha logrado compensar la caída del volumen de las exportaciones de petróleo y, a su juicio, este problema podría provocar una contracción de en torno al 4 % de la economía de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

Arabia Saudí encabeza la fuga de capital extranjero

Según estos datos, el mercado bursátil de Arabia Saudí ha concentrado la mayor parte de la salida de capital extranjero. Cerca de 1.500 millones de dólares han abandonado este mercado, lo que supone más de la mitad de toda la fuga de capitales de la región.

El mercado de Dubái también ha registrado una salida de unos 400 millones de dólares, y el de Kuwait, de 250 millones.

Shaabo explica que estas cifras reflejan la sensibilidad de los inversores extranjeros, en particular de aquellos que accedieron a los mercados de la región a través del programa de Inversor Extranjero Cualificado. Estos inversores reaccionan ante cualquier incertidumbre y, en cuanto perciben peligro, trasladan rápidamente su capital a otros mercados y destinos.

En esta misma línea, «Ali Ahmed Darwish», experto económico y asesor financiero, afirma en una entrevista con el diario «Al-Araby Al-Jadeed» que las tensiones geopolíticas y los enfrentamientos regionales han llevado a los fondos de inversión extranjeros a retirar unos 2.300 millones de dólares de las bolsas de los países árabes del Golfo Pérsico, pese a que el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril.

Según él, estos fondos intentan convertir sus inversiones en activos de rápida liquidez y orientarse hacia activos de menor riesgo para hacer frente a la volatilidad mundial y a los conflictos que continúan en Europa y en la región.

Los costos de transporte y seguro devoran los ingresos petroleros

Mientras tanto, los costos del transporte y del seguro marítimo han alcanzado niveles sin precedentes y presionan los ingresos de los productores de petróleo.

Según un informe publicado la semana pasada por el portal especializado en navegación y transporte marítimo «Hellenic Shipping News», el volumen de tránsito de petroleros y buques que transportan gas natural licuado por el estrecho de Ormuz ha caído un 95 %, y los cargamentos de gas natural licuado exportados por Catar también han sufrido un descenso del 93 %.

Asimismo, las grandes aseguradoras han suspendido la cobertura de riesgos de guerra para los buques vinculados a los puertos de Arabia Saudí. Una medida que ha llevado a las empresas energéticas de los países árabes del Golfo Pérsico a comprar petroleros directamente.

Estas complejidades logísticas también afectan a los balances financieros de los países de la región. Y es que el aumento vertiginoso de los costos de transporte y seguro reduce los ingresos reales de las exportaciones de petróleo de los países árabes del Golfo Pérsico.

Darwish afirma que el costo del alquiler de petroleros ha pasado de 80.000 dólares diarios a 1,2 millones. De este modo, una gran parte de los ingresos procedentes de la venta de petróleo va a parar a las navieras y a las aseguradoras, en lugar de a las arcas de los países productores.

También subraya que la volatilidad militar y los acontecimientos sobre el terreno alteran la estabilidad de las operaciones de exportación y no se traducen necesariamente en prosperidad económica interna.

La salida de capital extranjero no es una amenaza inmediata para el sistema bancario saudí

Pese a ello, la salida de inversores extranjeros no se considera una amenaza grave para la liquidez ni para la estabilidad del sistema bancario de Arabia Saudí. Más aún cuando los depósitos del sector bancario del país registraron en 2025 un crecimiento notable y proporcionan el respaldo financiero necesario para absorber los shocks durante un período determinado.

Shaabo también considera que la salida de capitales podría realizarse a través de activos que los inversores ya poseían, sin necesidad de endeudamiento interno. Esto reduce la presión sobre los balances de los bancos, aunque no se dispone de información precisa sobre el origen de esta liquidez.

Los inversores nacionales no pueden compensar la salida de los extranjeros

En contrapartida, la liquidez interna y las instituciones nacionales también enfrentan dificultades para cubrir la brecha que deja la salida del capital extranjero.

Darwish divide la situación en tres partes. Es posible que los inversores individuales recurran a comprar acciones de grandes empresas que marcan el rumbo de los índices y que cuentan con activos considerables, pero su capacidad financiera es limitada. La prioridad de los gobiernos es mantener la estabilidad y cubrir los gastos esenciales, con el fin de preservar al menos una estabilidad económica mínima durante la guerra. Por ello, los gobiernos evitan inyectar recursos de forma directa y masiva en los mercados bursátiles. Los bancos, por su parte, se alejan de las grandes inversiones en bonos y acciones debido a los altos tipos de interés y a la preocupación por las pérdidas derivadas de la intensificación de los enfrentamientos.

En este escenario, cobra mayor importancia el papel del respaldo soberano en la protección de la situación financiera de las grandes empresas del Golfo Pérsico frente a las presiones sobre el flujo de caja.

Un informe publicado el 21 de octubre por la agencia de calificación crediticia e investigación «Fitch Ratings» muestra que el aumento de los gastos de capital y del pago de dividendos mantiene el flujo de caja libre de las empresas en terreno negativo.

Con todo, la propiedad estatal y los incentivos de respaldo soberano para las empresas vinculadas a los gobiernos de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo atenúan las consecuencias de la guerra contra Irán sobre la solvencia financiera y la liquidez de estas compañías.

¿De qué depende el regreso de los inversores extranjeros?

El regreso de las carteras de inversión extranjeras y la reanudación de la compra de acciones en los mercados de la región dependen de que se cumplan varias señales claras.

Según Shaabo, las más importantes son la disminución de los ataques contra las infraestructuras de los países árabes del Golfo Pérsico y el levantamiento de las restricciones derivadas de la situación de fuerza mayor que algunos países, entre ellos Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han impuesto a sus exportaciones.

Además, la estabilidad de la rentabilidad de los bancos y de las empresas energéticas en los informes financieros del tercer trimestre de este año podría tranquilizar a los inversores y restablecer paulatinamente la confianza en los mercados financieros.

Junto a estas condiciones de seguridad, la evolución de los acontecimientos sobre el terreno en las rutas de navegación sigue proyectando su sombra sobre el ánimo de los inversores internacionales.

En un informe publicado el 14 de octubre, el diario «The Guardian» informó del hundimiento de dos buques portacontenedores cerca del estrecho de Ormuz y de que 24 buques comerciales fueron blanco de ataques en dos semanas. Entre los buques atacados había dos petroleros que transportaban crudo y tres petroleros que transportaban productos derivados del petróleo.

Estos acontecimientos coinciden con el aplazamiento de las negociaciones regionales sobre la seguridad del estrecho de Ormuz y, según escribe «The Guardian», evidencian una intensificación deliberada de los ataques marítimos y un aumento de las perturbaciones en el suministro de energía.

El capital extranjero espera a que se aclaren las perspectivas de la guerra

En este contexto, el capital internacional en las bolsas del Golfo Pérsico muestra siempre una reacción directa a la evolución de los acontecimientos sobre el terreno.

Shaabo considera que, si la situación de la región mejora y las condiciones vuelven a la normalidad, se espera que los inversores extranjeros regresen paulatinamente, tan rápido como salieron de los mercados. En este proceso, la estabilidad de los indicadores económicos y de seguridad será el principal incentivo para la vuelta del capital.

Darwish coincide con esta valoración y afirma que el regreso de los inversores extranjeros para comprar acciones de las grandes empresas del Golfo Pérsico que marcan el rumbo de los índices depende de que se aclare el curso de los enfrentamientos geopolíticos.

Según él, en las condiciones actuales y ante la falta de perspectivas claras, no cabe esperar que los inversores tomen una decisión definitiva de volver a los mercados en un futuro próximo. También existe la preocupación de que, si la guerra contra Irán se prolonga, las inversiones se vayan erosionando paulatinamente.

Darwish concluye subrayando que hacer frente a estos riesgos exige cautela y la aplicación de políticas de disciplina fiscal en todos los países de la región, para que los gobiernos estén preparados ante la posibilidad de que los enfrentamientos se prolonguen durante un período más largo y ante sus consecuencias sobre los mercados regionales.