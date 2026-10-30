Hezbolá felicita a Lula da Silva por su victoria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Hezbolá del Líbano, en un comunicado, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil y por la renovación de la confianza del pueblo brasileño en él, y acogió con satisfacción la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

En el comunicado, Hezbolá consideró la victoria de Lula da Silva como un reflejo de la voluntad y de la elección democrática del pueblo brasileño, y valoró sus posturas en defensa de los derechos de los pueblos, la libertad y el derecho a la autodeterminación. El movimiento elogió en particular las posturas del presidente de Brasil en apoyo a la causa palestina, su oposición a la hegemonía de Estados Unidos y su condena de la devastadora guerra del régimen sionista contra el pueblo palestino.

El comunicado señala que la renovación de la confianza del pueblo brasileño en Lula da Silva demuestra su compromiso con unas decisiones nacionales e independientes y su rechazo a la hegemonía y a los dictados extranjeros.

Hezbolá también acogió con satisfacción la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, felicitó por ella al pueblo cubano y la describió como una victoria de la justicia y del derecho tras décadas de bloqueo, presiones y opresión.

El movimiento subrayó que la política de Estados Unidos de imponer bloqueos, injerirse en los asuntos de otros países e intentar doblegar a los pueblos constituye una forma de terrorismo internacional y una violación de los derechos humanos, y pone en entredicho las afirmaciones de Washington sobre la defensa de las democracias y las libertades. Hezbolá también pidió a la comunidad internacional que se enfrente a este enfoque para salvaguardar los principios que aún perduran del derecho internacional y del derecho humanitario.

En otro pasaje del comunicado, Hezbolá expresó su agradecimiento por las posturas que subrayan el respeto al derecho internacional, la oposición a la guerra y a la agresión, y el apoyo a los derechos de los pueblos y a sus causas justas. En este sentido, el movimiento reiteró su apoyo a la causa palestina y al derecho del pueblo palestino a la libertad, a la autodeterminación y a la resistencia frente a la ocupación.

Por último, Hezbolá afirmó su deseo de fortalecer las relaciones de amistad y la cooperación entre el Líbano, Brasil y Cuba, y señaló que esta cooperación puede servir a los intereses de los pueblos de estos países, consolidar los valores de la soberanía, la independencia y la justicia, y contribuir a la formación de unas relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en la oposición a las políticas hegemónicas.