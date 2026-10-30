La Armada del CGRI: Dos petroleros infractores fueron detenidos en las aguas del sur del estrecho de Ormuz

La Oficina de Relaciones Públicas de la Armada del CGRI anunció: “Dos petroleros infractores, uno en la zona este y otro en la zona oeste del estrecho de Ormuz, que pretendían cruzar por una ruta no autorizada, sufrieron un incidente y quedaron detenidos en las aguas del sur del estrecho de Ormuz. Estos dos petroleros apagaron todos sus sistemas de navegación y de posicionamiento, y con el apoyo del ejército terrorista estadounidense intentaban salir por la ruta no autorizada del estrecho de Ormuz”.

“Tras varias advertencias por radio, estos dos petroleros, hicieron caso omiso, entraron en una zona insegura y sufrieron un incidente, quedando detenidos en las costas del sur del estrecho de Ormuz”, añadió.

“La detención y el incendio de las embarcaciones infractoras son consecuencia de las acciones hostiles del ejército terrorista estadounidense y del incumplimiento y desprecio de las normas iraníes en el estrecho de Ormuz”, precisó.