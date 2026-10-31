Ayatolá Al-Maatouq sobre su condena a muerte: acusaciones por venganza / «Nuestra política no es enfrentar al poder, pero Kuwait no tiene buen futuro»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fue a mediados de la presente semana cuando el Tribunal Penal de Kuwait condenó a muerte al ayatolá Sheij Hussein Al-Maatouq, uno de los ulemas shiíes de este país y miembro kuwaití del Consejo Supremo de la Asamblea Mundial de Ahl al-Bayt (PB), y a otras dos personas, bajo la falsa acusación de espiar para la República Islámica de Irán, mantener vínculos con Hezbolá y actuar contra la seguridad nacional.

En una entrevista detallada con la Agencia ABNA, este erudito shií rechazó categóricamente las acusaciones formuladas contra él y contra otros shiíes de Kuwait, y las calificó de infundadas.

Acusaciones en clave de venganza

Al afirmar que estas acusaciones se han fabricado en un clima de revancha contra el ámbito religioso de Kuwait y bajo falsos pretextos, subrayó: «Ninguna de estas acusaciones es cierta respecto a mí ni a mis hermanos creyentes. Siempre hemos trabajado en Kuwait por la unidad nacional, la unidad islámica y el diálogo nacional, y nuestra historia es testigo de esta afirmación».

El ayatolá Al-Maatouq, quien señaló que nuestra historia es demasiado clara como para necesitar explicación, subrayó: «En Kuwait estamos realmente comprometidos con la cohesión nacional y con el vínculo entre los hijos de una misma nación, pero, con enorme pesar, hoy asistimos a la presión y la represión contra todos los sectores de la sociedad kuwaití. Esta presión no se limita a un sector concreto, sino que abarca a todos los grupos de la sociedad. Quienes han sido privados de su nacionalidad kuwaití mediante la injusticia, la opresión y el abuso han quedado sin hogar y, de hecho, se enfrentan a una “ejecución social” y a la privación en todos los ámbitos; han pasado de un estado de bienestar y seguridad en su propia patria a uno de enorme sufrimiento; desde la persona que obtuvo una beca para estudiar hasta la que no puede completar sus estudios, no puede trabajar y carece de todo derecho».

Críticas al enfoque político de Kuwait y advertencia sobre el futuro del país

Al señalar que los problemas actuales de la sociedad kuwaití son enormes en todos los sectores, subrayó: «Sufrimos estos problemas y la forma de administrar los asuntos. Esta represión es evidente y no lo digo solo yo; no se presta ninguna atención a los derechos humanos ni a las pruebas y los documentos. Siempre hemos adoptado la política de no confrontar al poder, y así ha sido nuestra historia; no queríamos chocar ni enfrentarnos con el poder, pero, aun así, ¿qué se puede hacer? Con enorme pesar, el enfoque político en Kuwait presagia un mal futuro para este país. La situación actual de Kuwait es mala para todos los hijos de la nación y para todos los sectores de la sociedad, y pedimos a Dios que proteja al país y que obligue a quienes lo conducen hacia la ruina a revisar su método, su política y sus mecanismos».

Los problemas de la región se derivan de las políticas de Estados Unidos e Israel

A continuación, el ayatolá Al-Maatouq afirmó: «Gracias a Dios, continuamos nuestro camino y ahora estamos trabajando en el seminario islámico», y subrayó: «Lo que hacemos es continuar el estudio y la enseñanza, y esforzarnos por conocer el islam y darlo a conocer, e inshá Alá procuramos que la situación en los países islámicos alcance la estabilidad. Hoy todos nuestros problemas provienen de Estados Unidos e Israel y, lamentablemente, una gran parte de la Umma islámica ha olvidado la cuestión palestina y los grandes asuntos del islam, y hoy se refugia en el enemigo sionista y en el Gran Satán, Estados Unidos. Pedimos a Dios Todopoderoso que auxilie a este bendito Gobierno de la República Islámica de Irán, bajo el liderazgo del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, quien asume la dirección de la resistencia a la arrogancia mundial y a las conspiraciones de los sionistas y los estadounidenses, y el esfuerzo por la unidad de la Umma islámica y el vínculo de la unidad islámica».

Retirada de la nacionalidad a decenas de miles de personas sin justificación alguna

Al afirmar que todas nuestras actividades han sido culturales y que, en el seminario islámico, nos hemos dedicado a formar estudiantes y ulemas religiosos para la difusión del islam y de la cultura religiosa, el ayatolá Al-Maatouq subrayó: «Hemos trabajado en la relación con todos los sectores de la sociedad kuwaití y, gracias a Dios, hemos mantenido buenas relaciones con todos los grupos de la sociedad kuwaití. La sociedad kuwaití es una sociedad suní y shií, y está cohesionada. En el período pasado, nuestros hermanos en la Asamblea de la Nación fueron siempre conocidos por su integridad y su sinceridad hacia este país, y lo han servido; hoy están detenidos: nuestro querido hermano Sayyid Adnan Abdulsamad, Ahmad Lari, conocido como “Historia Nacional”, Jalil Abul, Hani Shams Mubarak al-Najada y otros, y el hermano Saleh Ashour, que Dios lo guarde. Todos ellos son conocidos por servir a la patria y esforzarse por los intereses del pueblo y por servir a la patria en todos los sectores. No hemos trabajado únicamente para servir a los shiíes, sino que en el pasado hemos trabajado para servir a Kuwait, y los gobernantes anteriores, entre ellos el Sheij Sabah al-Ahmad y otros, han dado testimonio de que trabajábamos por la unidad nacional. En realidad, nos esforzamos por resolver los problemas existentes; cuando surgieron problemas en Baréin, nos pidieron ayuda para resolverlos y colaboramos con ellos en este ámbito, y viajamos a Baréin en varias ocasiones para contener las crisis existentes, pero, con pesar, no se nos supo agradecer y, lamentablemente, se nos trató con ese mismo espíritu sectario y esa misma confrontación. Esta política no beneficia a nadie, incluido el Gobierno de Kuwait».

Al responder a una pregunta sobre las acusaciones de apoyo al terrorismo y pertenencia a una organización terrorista, afirmó: «Estas acusaciones son excesivas; Kuwait es testigo de que Sayyid Adnan Abdulsamad, Ahmad Lari y quienes estaban con ellos eran diputados que trabajaban para servir a Kuwait, preservaron la unidad nacional y su lema fue siempre mantenerla. Defendieron todos los logros y se esforzaron por contribuir al desarrollo de Kuwait. Incluso cuando algunos de nuestros hermanos entraron en el Gobierno, todos dan testimonio de su integridad; tuvimos ministros que figuraban entre los más íntegros y a cuyas manos no llegaron el dinero público ni el robo ni nada parecido».

Sobre la Primavera Árabe y el papel del Gobierno de Kuwait, el ayatolá Al-Maatouq subrayó: «El Gobierno de Kuwait desempeñó realmente un papel junto a nosotros en el esfuerzo por contener lo que ocurría en Baréin. En general, gracias a Dios, nuestra historia no necesita palabras; nuestra historia es testigo de los días de la agresión de Sadam Huseín contra Kuwait. Cuando Sadam invadió Kuwait, nuestra postura fue que dimos sangre y dimos mártires por Kuwait, y hasta hoy nuestra postura sigue siendo la misma, pero, con enorme pesar, estas cosas no se supieron valorar y se produjo un trato negativo e incorrecto».

Al pedir que se observe hoy la situación de toda la sociedad kuwaití, subrayó: «El número de nacionalidades retiradas no es de una ni de dos personas, ni de mil, ni de dos mil, ni de diez mil, ni de veinte mil, ni de cien mil; esta retirada injustificada de la nacionalidad ha convertido a familias que disfrutaban de las bondades de Kuwait en familias pobres que hoy no tienen refugio alguno. ¿Con qué justificación se hace esto? Y no afecta solo a un sector concreto, sino a todos los sectores de la sociedad kuwaití. Hoy las detenciones, que se llevan a cabo en un marco de ensañamiento y rencor, no son las de un sector determinado; muchos diputados nacionalistas, shiíes y suníes, se encuentran hoy en los centros de detención; muchos de quienes tienen una trayectoria y cuya historia es avalada están en los centros de detención. Esta es hoy la situación de Kuwait. ¿Quién dirige este caso entre bastidores? En cualquier caso, creemos que las cosas deben cambiar y esperamos que cambien para mejor, y esperamos que quienes dirigen estas políticas erróneas las revisen, acojan a la sociedad y se esfuercen por lograr la unidad nacional, en lugar de esta desintegración que vivimos en Kuwait y de estos problemas que han comenzado en Kuwait y que no solo no están en vías de solución, sino que, lamentablemente, van en la dirección de aumentar los problemas y los sufrimientos de los que adolece la sociedad kuwaití».

El poder judicial de Kuwait es un instrumento de juicios injustos; no existen derechos humanos

Al afirmar que «en Kuwait no existe ningún juicio ni proceso justo», el ayatolá Al-Maatouq subrayó: «El poder judicial está en manos del Gobierno y es un instrumento de ensañamiento. Los jueces del poder judicial de Kuwait, lamentablemente, no son íntegros y no se presta la más mínima atención a los derechos humanos. Hoy el poder judicial es realmente un instrumento de represión, no una vía para aplicar la justicia. Lamentablemente, hoy el poder judicial trabaja para ensañarse con quien no les agrada y con quien tuvieron problemas previos. ¡Hoy Kuwait no concede ningún valor, ningún valor, al ser humano ni al ciudadano kuwaití!».

En respuesta a una pregunta sobre el futuro y la posibilidad o viabilidad de una confrontación con el Gobierno, afirmó: «Pedimos a Dios que se resuelvan los asuntos. Hasta ahora nuestra política no ha sido la confrontación ni el enfrentamiento con el poder y no vemos ninguna conveniencia en ello; pero no podemos aceptar lo que está ocurriendo y pedimos a Dios que la situación evolucione hacia algo mejor».

Cabe señalar que el Tribunal Penal de Kuwait condenó a muerte esta misma semana, por motivos infundados, entre ellos el apoyo a la República Islámica de Irán y la vinculación con Hezbolá del Líbano, al ayatolá Sheij Hussein Al-Maatouq, ulema shií, y a otras dos personas, activistas religiosos y culturales de este país.