Irán: Canadá viola la Carta de la ONU al apoyar alegatos de Emiratos

“¿Cómo es posible que un país que lleva más de dos siglos defendiendo su integridad territorial frente a las ambiciones de su vecino del sur tome partido en una disputa artificial y respalde una reivindicación territorial sin fundamento, que constituye un acto de peligrosa temeridad?”, ha cuestionado este sábado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en un mensaje publicado en su cuenta de X, en referencia al apoyo del primer ministro canadiense a las pretensiones de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre las islas iraníes de Bu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor, en el Golfo Pérsico.

Baqai ha recordado que “Emiratos se creó en 1971”, mientras que los antecedentes históricos de la soberanía iraní sobre estas tres islas se remontan a varios milenios antes de la formación de la federación emiratí. “¡Resulta sorprendente que ahora el primer ministro de Canadá se haga eco de esta absurda reivindicación!”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado la existencia de abundantes pruebas históricas, geográficas y documentales que respaldan la soberanía iraní sobre estas tres islas.

El portavoz iraní ha recordado que la propia historia de Canadá está marcada por episodios relacionados con la defensa de su integridad territorial, como la invasión estadounidense durante la guerra de 1812 y el Manifiesto de Anexión de Montreal de 1849.

También ha aludido a las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

En este contexto, el diplomático iraní ha cuestionado la coherencia de la postura de Ottawa y ha planteado: “¿Son la integridad territorial y el compromiso con las realidades históricas principios fundamentales para Canadá o solo adquieren importancia cuando se trata de su propia soberanía?”.

Baqai ha advertido a Ottawa sobre las consecuencias de esta postura: “¿Acaso Canadá no se da cuenta de que, al actuar de esta manera, está serrando la rama sobre la que está sentado?”.

Las tres islas del Golfo Pérsico han sido históricamente parte del territorio iraní, según lo demuestran innumerables documentos legales, históricos y geográficos tanto en Irán como en otros países. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han reclamado repetidamente las islas, sin aportar prueba alguna que sostenga esa reclamación.

Estas zonas cayeron bajo control británico en 1921, pero el 30 de noviembre de 1971, un día después de que las fuerzas británicas abandonaran la región y sólo dos días antes de que los Emiratos Árabes Unidos se convirtieran en una federación oficial, se restableció la soberanía de Irán sobre dichas islas.

Irán ha dejado claro que las tres islas, en la entrada del estrecho de Ormuz y consideradas estratégicas para la navegación en el Golfo Pérsico, son una línea roja, sobre la que no negociará con nadie.