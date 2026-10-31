La Fundación de los Shiíes de Estados Unidos exige la liberación de los detenidos por el duelo fatimí en Baréin

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Fundación de los Shiíes de Estados Unidos expresó su preocupación por los informes sobre la detención de oradores religiosos, recitadores de elegías y organizadores de ceremonias de duelo de los shiíes en Baréin, coincidiendo con los días de Fatimiyya. La fundación declaró que, según la información recibida directamente, al menos seis personas han sido detenidas en las últimas semanas, y que sigue el asunto de cerca.

La Fundación de los Shiíes de Estados Unidos formuló su petición en los siguientes términos:

Liberación de las personas detenidas por sus creencias religiosas: toda persona detenida únicamente por pronunciar un discurso religioso, recitar elegías u organizar una ceremonia religiosa debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condición alguna.

Respeto de las garantías legales y trato humano a los detenidos: las personas detenidas deben ser informadas de los motivos de su detención, tener acceso a un abogado y a sus familiares, y estar protegidas de toda forma de tortura y malos tratos.

Respeto del derecho a celebrar los ritos religiosos: Baréin está obligado por lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce la libertad de religión y de creencias. Los shiíes deben poder hacer duelo por la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) sin temor a ser detenidos.

Llamamiento a la atención de la comunidad internacional: la Fundación de Musulmanes Shiíes pidió que se invite a Baréin a expertos de las Naciones Unidas en materia de libertad de religión y de creencias, y solicitó a los gobiernos que mantienen relaciones con este país, entre ellos el de Estados Unidos, que planteen y den seguimiento a estos casos de forma pública.

La libertad de religión y de creencias es un derecho universal, y nadie debe ser encarcelado por recitar elegías, pronunciar un discurso religioso o hacer duelo. La Fundación de Musulmanes Shiíes declaró que ha recibido informes directos sobre estas detenciones, que continúa vigilando la situación y que, una vez obtenga información confirmada, publicará nuevas noticias y detalles.

Las detenciones, vinculadas a las ceremonias de Fatimiyya

La Fundación de los Shiíes de Estados Unidos señaló también que tres oradores y recitadores de elegías fueron detenidos a principios de este mes y que, el 30 de octubre, recibió informes sobre la detención de otro recitador de elegías y de dos responsables del comité de duelo de una Huseiniya. Según la fundación, algunas de estas detenciones se produjeron tras el lanzamiento de campañas en redes sociales contra contenidos religiosos. Para preservar la seguridad de los detenidos y de sus familias, la entidad se abstuvo de publicar sus nombres.

Incertidumbre sobre los motivos de las detenciones

La fundación subrayó que aún no ha podido confirmar de forma independiente todos los casos de detención y que, hasta la publicación de su comunicado, no tenía constancia de que las autoridades de Baréin hubieran emitido ningún anuncio oficial sobre los motivos de las detenciones ni sobre los posibles cargos. Raahat Hussain, director ejecutivo de la Fundación de Musulmanes Shiíes, pidió a las autoridades de Baréin que informen del lugar donde se encuentran los detenidos, que les permitan acceder a un abogado y a sus familias, y que pongan en libertad a quienes hayan sido detenidos únicamente por sus creencias religiosas.

Informe de organizaciones de derechos humanos sobre la detención masiva de clérigos shiíes

Estas inquietudes se expresan después de que el informe conjunto de la organización SALAM por la Democracia y los Derechos Humanos y el Foro de Derechos Humanos de Baréin, titulado «Criminalización de una doctrina y de un rito religioso» y publicado el 12 de octubre, diera cuenta de la detención de 64 eruditos religiosos shiíes en Baréin entre marzo y agosto de 2026; 44 de ellos fueron detenidos en un solo día, el 9 de mayo. El informe menciona además cerca de 150 detenciones relacionadas con los días de Áshura y la cancelación de 103 ceremonias de duelo o actividades de Huseiniyas.

El informe de estas dos organizaciones de derechos humanos recoge denuncias de tortura, malos tratos a los detenidos, obtención de confesiones forzadas y restricciones a su derecho a un juicio justo. También se refiere a casos de discurso de odio e incitación sectaria contra figuras religiosas shiíes.