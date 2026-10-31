Órdenes estratégicas del Comandante en Jefe a los altos mandos militares: respuesta inmediata, eficaz y sin límites geográficos a toda amenaza enemiga

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los altos comandantes de las Fuerzas Armadas se reunieron con el Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, venerado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

En este encuentro, el Líder de la Revolución consideró «la preparación de combate inteligente para enfrentar con firmeza a los enemigos» uno de los requisitos de «la disuasión máxima», y dispuso que todo nivel y tipo de amenaza sea respondido de forma inmediata y eficaz, sin limitación geográfica.

El Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí subrayó: si los enemigos reanudan los ataques militares o terroristas, serán las Fuerzas Armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones de su fin.

El Comandante en Jefe hizo hincapié, asimismo, en el fortalecimiento de la arquitectura de inteligencia militar, en la profundización de la defensa de carácter nacional en los dos ámbitos de la «doctrina» y la «táctica», en el desarrollo de las capacidades defensivas y de seguridad actualizadas mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, y en el refuerzo de la solidez espiritual y del espíritu de yihad, a la par de un esfuerzo incesante por satisfacer las necesidades de sustento de las Fuerzas Armadas y brindarles apoyo.

En otro apartado de las disposiciones del Comandante en Jefe, se dispuso que el banco de objetivos sea actualizado de tal modo que toda clase de activos materiales e inmateriales del enemigo estadounidense-sionista quede al alcance de las Fuerzas Armadas.

Consideró el respaldo nacional a las Fuerzas Armadas uno de los pilares de la disuasión frente a los extranjeros hostiles a Irán y sus mercenarios internos, y añadió: la presencia durante ocho meses de la nación movilizada en las plazas y calles es la continuación de la Defensa Sagrada de ocho años, que, paralelamente a la firmeza de las fuerzas militares, policiales y basiyíes, ha protegido y seguirá protegiendo la integridad territorial de Irán y del sistema islámico.

El Líder Supremo de la Revolución Islámica, al agradecer la firmeza inteligente del Frente de la Resistencia en diversos países, calificó la unidad de los frentes como una variable determinante, con influencia estratégica en la configuración del nuevo orden político y de seguridad en Asia Occidental, y expresó su esperanza de que este nuevo orden propicie, de manera creciente, la unión de las naciones y los gobiernos islámicos para la formación de la nueva civilización islámica.

El general de división Abdollahi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el general de división Hatami, comandante en jefe del Ejército; y el general de división Vahidi, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, durante el encuentro con el Comandante en Jefe, presentaron informes sobre el estado de preparación de los defensores del país en las costas del Golfo Pérsico, en las zonas operativas del Estrecho de Ormuz, en el Mar de Omán y en las fronteras del noroeste y del sureste del país, y pusieron en su conocimiento un informe sobre la producción multiplicada de diversos tipos de municiones y de armas de reconocimiento, apoyo y combate.

El Comandante en Jefe, al expresar su satisfacción por las actividades realizadas, pidió a los altos comandantes militares que transmitan su agradecimiento y su complacencia a todas las fuerzas militares, policiales y basiyíes, al personal de estas organizaciones y del Ministerio de Defensa, y a sus respetables familias.