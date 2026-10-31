¿Por qué fue violada la santidad del hogar de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una casa con un lugar especial en la Sira (conducta del Profeta Muhammad) (PB). Para comprender la profundidad de la tragedia del asalto a la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), es preciso conocer primero el lugar que ocupaba esta casa a los ojos del Noble Profeta (PB). La casa de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) era una de las viviendas contiguas a la Mezquita del Profeta, y su puerta se abría hacia la mezquita. Esta casa gozaba de un rango especial por albergar a la familia del Profeta; un rango cuyo respeto no era solo una cuestión familiar, sino parte del respeto debido al Mensajero de Dios (PB).

El Noble Profeta (PB), en su trato con esta familia, ofrecía un modelo claro de veneración y respeto.

No solo estimaba a la Excelencia Fátima al-Zahra (P), sino que también respetaba su hogar y el ámbito de su vida. En tales circunstancias, surge la pregunta fundamental: ¿cómo es que una casa a cuya entrada el Profeta guardaba tanta reverencia fue amenazada con el fuego tras su fallecimiento? De la amenaza del fuego al asalto de la casa. Según los relatos citados en las fuentes históricas y de tradiciones, tras el fallecimiento del Noble Profeta (PB), un grupo se dirigió a la casa de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) para obligarlo a prestar la bay‘a (juramento de lealtad) a Abu Bakr.

En el relato de Ibn Qutayba figura una declaración de ʿUmar ibn al-Jattab que muestra la gravedad de la amenaza: «وَالَّذِی نَفْسُ عُمَرَ بِیَدِهِ لَتَخْرُجُنَّ أَوْ لَأُحْرِقَنَّهَا عَلَی مَنْ فِیهَا!» Es decir: «¡Juro por Aquel en cuya mano está el alma de ʿUmar que o salís a prestar la lealtad, o prenderé fuego a la casa con todos los que están en ella!». A continuación, cuando se le dijo que la Excelencia Fátima (P) se encontraba en la casa, respondió: «وَإِنْ» Es decir: «¡Aunque Fátima esté en la casa!». Esta expresión no es una mera amenaza ordinaria; revela el desprecio por la santidad de una casa en la que se encontraba la hija del Profeta. En otro relato que al-Shahrastani transmite de al-Nazzam, se dice: «وَکَانَ عُمَرُ یَصِیحُ: أَحْرِقُوا دَارَهَا بِمَنْ فِیهَا» Es decir:

«ʿUmar gritaba: ¡Quemad la casa con todos los que están en ella!».

Según este mismo relato, en la casa no había nadie más que Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), la Excelencia Fátima al-Zahra (P), el Imam Hasán (P), el Imam Huséin (P) y la Excelencia Zaynab (P). Al reunir estos relatos, la cuestión ya no es una mera discrepancia sobre la lealtad, sino una amenaza contra la vida y la seguridad de la familia del Profeta y una agresión contra el recinto de una casa que ocupa un lugar especial en la historia del Islam. Cuando el Profeta respetaba la santidad de los hogares, una de las razones más importantes de la incorrección de este comportamiento es su comparación con la Sira (conducta del Profeta Muhammad) (PB).

En una tradición que transmite Ahmad ibn Hanbal, el Profeta (PB) dice, a propósito de su actitud hacia un grupo de hipócritas: «لَوْلَا مَا فِی الْبُیُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّیَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْیَانِی یُحَرِّقُونَ مَا فِی الْبُیُوتِ بِالنَّارِ.» Es decir: «Si no fuera por las mujeres y los niños que hay en las casas, establecería la oración de la noche y ordenaría a mis jóvenes que quemaran con fuego lo que hay en las casas». Ibn Kathir también transmite el mismo contenido. (Aun suponiendo la autenticidad de esta tradición, que se atribuye al Profeta y a la que recurren los sunníes, analizaremos críticamente los hechos posteriores a continuación).

Lo importante de esta tradición es que el Noble Profeta (PB), incluso frente a personas a quienes consideraba hipócritas, presentaba la presencia de mujeres y niños como un impedimento para una acción semejante. Por tanto, ¿cómo puede justificarse la amenaza contra una casa en la que se encontraban la hija del Profeta, la esposa de Amir al-Mu’minin y los hijos de la familia de la profecía? Si el Profeta (PB) tenía tal consideración por preservar la vida de mujeres y niños en las casas de sus adversarios, el respeto a la santidad de la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) era, con mayor razón, imperativo. Esta comparación muestra una contradicción evidente entre la Sira (conducta del Profeta Muhammad) y el comportamiento atribuido a los asaltantes. Una casa cuya santidad fue quebrantada y en la que también se pisoteó el derecho.

Según los relatos recogidos en las fuentes shiíes, tras la amenaza, un grupo entró en la casa y presionó a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) para que prestara la lealtad.

En una tradición que se transmite de al-Masʿudi, en el libro «Ithbat al-Wasiyya», se dice:

«فَهَجَمُوا عَلَیْهِ وَأَحْرَقُوا بَابَهُ وَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْهُ کَرْهًا وَضَغَطُوا سَیِّدَةَ النِّسَاءِ بِالْبَابِ حَتَّی أَسْقَطَتْ مُحَسِّنًا»

El sentido de este relato es que irrumpieron en la casa, incendiaron su puerta, sacaron por la fuerza a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y oprimieron a la Excelencia Fátima al-Zahra (P) entre la puerta y la pared, hasta el punto de que Muhsin (P) fue abortado.

Asimismo, en otro relato que figura en el texto recibido, se habla del golpe de Qunfud en el brazo de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), de su lesión y de su choque contra la pared.

Según estos relatos, la Excelencia Fátima al-Zahra (P) se interpuso entre Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y los asaltantes en defensa de él; pero esa defensa fue respondida con violencia.

Este suceso no puede considerarse una mera disputa política, pues en él quedaron expuestos a la agresión la santidad de la casa, la seguridad de la familia, el derecho a elegir y el rango de la hija del Profeta (PB).

¿Cómo puede una lealtad acompañada de amenazas ser señal de consenso?

Uno de los argumentos planteados en el texto recibido es la cuestión de la negativa de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) a prestar la lealtad en los primeros días tras el fallecimiento del Profeta.

Según este argumento, si el califato de Abu Bakr hubiera gozado de una legitimidad aceptada por Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), cabría esperar que este lo hubiera apoyado desde el principio; sin embargo, los relatos históricos dan cuenta de su desacuerdo y su negativa.

A este respecto, se recurre a dos conocidas tradiciones sobre la posición de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P):

«عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ»

Es decir: «ʿAlí está con la verdad y la verdad está con ʿAlí».

Y también:

«عَلِیٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِیٍّ»

Es decir: «ʿAlí está con el Corán y el Corán está con ʿAlí».

Asimismo, Ibn Hazm al-Andalusí, en una expresión recogida en el texto recibido, dice:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ إِجْمَاعٍ یَخْرُجُ عَنْهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.»

Es decir: «La maldición de Dios sea sobre todo consenso del que queden excluidos ʿAlí ibn Abi Talib y los compañeros que están en su presencia».

Este argumento muestra que, aun aceptando la pretensión de consenso, no puede ignorarse la oposición y la negativa de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P).

Por otra parte, cuando se recurre a la amenaza y la presión para lograr la lealtad, ya no se puede hablar de consentimiento libre ni de verdadero consenso.

¿Era la amenaza a la gente de Medina compatible con las enseñanzas del Profeta?

En las fuentes sunníes se transmiten tradiciones sobre la prohibición de aterrorizar a la gente de Medina.

Al-Dhahabi transmite de al-Sa’ib ibn Jallad que el Noble Profeta (PB) dijo:

«مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ، وَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ.»

Es decir: «Quien aterrorice a la gente de Medina, Dios lo aterrorizará, y que la maldición de Dios, de los ángeles y de todos los hombres caiga sobre él».

Según el argumento planteado, cuando Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y sus hijos, que se encontraban en la casa, fueron objeto de amenazas, este comportamiento entra en contradicción con la santidad que el Profeta subrayó respecto a la gente de Medina.

Máxime cuando la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no era una casa común; era una casa cuyo respeto estaba ligado al respeto debido a la familia del Mensajero de Dios (PB).

El arrepentimiento de Abu Bakr: una confesión que suscita numerosas preguntas

Uno de los relatos que se invocan en este debate es una declaración atribuida a Abu Bakr en los últimos días de su vida.

En este relato se dice:

«فَوَدِدْتُ أَنِّی لَمْ أَکْشِفْ بَیْتَ فَاطِمَةَ عَنْ شَیْءٍ وَإِنْ کَانُوا قَدْ غَلَّقُوهُ عَلَی الْحَرْبِ.»

Es decir: «Hubiera deseado no haber agredido la casa de Fátima, aunque la hubieran cerrado para la guerra».

Esta expresión, incluso teniendo en cuenta las diferencias históricas sobre los detalles del suceso, plantea al lector una pregunta fundamental: ¿por qué habría alguien de expresar arrepentimiento, al final de su vida, por haber agredido la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)?

Si esa acción hubiera sido plenamente correcta y conforme a los preceptos religiosos, ¿qué motivo habría provocado tal manifestación de pesar?

Cabe señalar, no obstante, que los relatos históricos sobre este suceso no son homogéneos en cuanto a la cadena de transmisión ni a los detalles; pero la existencia de relatos sobre la amenaza, la entrada en la casa y la expresión de arrepentimiento constituye en sí misma un fundamento serio para un examen crítico de este comportamiento.

Comprar la ira divina quebrantando la santidad de la familia del Profeta

Desde la perspectiva shií, la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no era solo la hija del Profeta; gozaba de un rango especial en la fe y en el afecto del Mensajero de Dios (PB).

En tal rango, la agresión contra ella no es solo un comportamiento incorrecto en el ámbito familiar o político; es una agresión contra el recinto de quien el Noble Profeta (PB) estimaba.

Por ello, si aceptamos los relatos sobre el asalto, la amenaza, los golpes y el aborto de Muhsin (P), estas acciones no pueden presentarse como legítimas y morales con ninguna justificación política o administrativa. El poder político no es licencia para quebrantar la santidad del hogar de las personas, y menos aún la de una casa que el Noble Profeta (PB) respetaba y cuyos moradores consideraba entre sus allegados más cercanos y queridos.

Desde esta perspectiva, quienes con tal comportamiento quebrantaron la santidad de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) se expusieron a la ira divina, pues se alzaron frente al derecho y la santidad de la familia del Profeta. Palabras finales. La casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) era una casa a la que el Profeta guardaba reverencia al entrar; una casa en la que vivían Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y sus hijos.

Pero tras el fallecimiento del Profeta, esa misma casa fue objeto de amenazas y de un asalto. Si el Noble Profeta (PB), incluso al tratar con sus adversarios, consideraba la presencia de mujeres y niños un impedimento para incendiar las casas, ¿cómo puede justificarse la agresión contra la casa de la hija del Profeta? Si la lealtad se obtuvo mediante amenaza y coacción, ¿cómo puede considerarse señal de consentimiento y consenso? Y si se quebrantó la santidad de una casa que el Profeta respetaba, ¿cómo cabe esperar que ese comportamiento quede al margen de sus consecuencias religiosas y morales? La historia no es solo el relato del poder; la historia es también testimonio de la verdad y de la opresión sufrida. Y la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) es uno de los símbolos más claros de esa opresión en la historia del Islam.

Autora: Fátima Pourabbas / activista cultural y del ámbito virtual