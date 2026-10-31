Según informaron fuentes locales y tribales, las fuerzas de Ansarolá tomaron el control del centro del distrito de Al-Maqatirah, de su histórica fortaleza, que domina la base militar de Al-Anad, y del paso de montaña de Al-Kurba, en una operación sorpresa en la que también cayeron en manos yemeníes uno de los campamentos de las fuerzas de "Dira al-Watan", el mercado de Al-Rabu y otras zonas del distrito. Las fuentes señalaron que el dominio de estas áreas sitúa a gran parte de los frentes de Al-Madareba y Ras al-Ara hasta Tur al-Baha bajo el control casi total de Ansarolá.

Estos avances se producen mientras las líneas de suministro de las fuerzas prosaudíes se ven sometidas a una creciente presión, y las autoridades vinculadas a Ansarolá han advertido sobre la presencia de fuerzas saudíes en los campamentos militares del sur de Yemen. La ofensiva yemení en Lahij forma parte de la expansión territorial de las fuerzas de Saná en el sur del país, que ha alterado el equilibrio estratégico en la región y ha puesto en jaque la influencia de Arabia Saudi y sus aliados, en un contexto de crisis regional y de creciente tensión en el mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb.