Destrucción de cementerios en el sur del Líbano: la guerra del régimen sionista alcanza también las tumbas de los muertos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las aldeas fronterizas del sur del Líbano, que se encuentran bajo ocupación, ni siquiera los muertos se han librado de las agresiones del régimen sionista. Los cementerios que durante generaciones acogieron a los habitantes de estas aldeas han sido blanco de bombardeos, explosiones y operaciones de arrasamiento. Algunos han desaparecido por completo y varias tumbas han perdido sus señales, hasta el punto de que el acceso a ellas resulta imposible.

Según el informe del diario libanés «Al Akhbar», con la continuación de la ocupación y de los ataques contra 60 aldeas del sur del Líbano, sus habitantes ya no pueden enterrar a sus muertos en su tierra natal. En consecuencia, se han visto obligados a sepultar a sus difuntos en calidad de depósito en cementerios situados fuera de sus aldeas, con la esperanza de trasladarlos a su lugar de origen cuando las condiciones lo permitan, o de abrir las antiguas tumbas pertenecientes a sus familias y enterrar a los nuevos difuntos junto a sus parientes.

Mais al Jabal: unas 20.000 tumbas, expuestas a la destrucción

En la ciudad fronteriza y ocupada de Mais al Jabal existen 10 cementerios a los que sus habitantes no tienen posibilidad de acceder. Según Abdel Monem Shuqair, antiguo alcalde de la ciudad, estos cementerios albergan en total cerca de 20.000 tumbas, la mayor parte de las cuales han sido sometidas a operaciones de arrasamiento y bombardeos a causa de las agresiones del régimen sionista, o han resultado directamente dañadas.

Dado que es imposible acceder a la ciudad de Mais al Jabal y realizar una evaluación sobre el terreno de los daños, hasta ahora no se dispone de cifras exactas sobre el número de tumbas destruidas o dañadas.

Sin embargo, las consecuencias de esta destrucción no se limitan a las tumbas antiguas, sino que han afectado también a la suerte de los nuevos difuntos. Shuqair calcula en unas 150 personas el número de mártires y de fallecidos por muerte natural que, tras el ataque de marzo, han sido enterrados fuera de la ciudad de Mais al Jabal. Estas personas han sido sepultadas en depósito en las ciudades de Beirut y Sidón, así como en otras zonas del sur del Líbano.

Bint Jbeil: entierro provisional de 40 personas fuera de la ciudad

La situación de la ciudad de Mais al Jabal no es exclusiva de ella, y el entierro de los muertos en depósito fuera de su lugar de origen se ha extendido también a otras ciudades fronterizas del sur del Líbano.

En la ciudad de Bint Jbeil, el número de habitantes enterrados de forma provisional fuera de ella asciende a unos 40, de los cuales 16 son mártires. Han sido sepultados en distintas zonas, según el lugar de residencia de sus familias. La mayoría reposa en el cementerio «Rawdat del Imam Yafar as-Sadiq (P)», en la zona de «Al-Ayniha al-Jamsa», situada en el barrio de «Hay as-Sellom».

Hashem al-Sayyed Hasan, miembro del consejo municipal de Bint Jbeil, afirma que los ataques aéreos y las explosiones en los alrededores de cuatro cementerios contiguos, situados en una misma área geográfica, han destruido decenas de sepulturas. Una realidad que muestran también las imágenes de satélite.

Sin embargo, aún no se ha determinado la magnitud exacta de los daños causados por las operaciones de arrasamiento en los márgenes de estos cementerios.

Yaroun: destrucción total de un cementerio y demolición de las sepulturas de los cristianos

En la localidad de «Yaroun», la destrucción ha ido más allá de los daños parciales y ha llegado a la desaparición completa de un cementerio.

Hafez Ghosham, alcalde de Yaroun, afirma que la localidad cuenta con cinco cementerios: cuatro islámicos y uno cristiano.

Según explica, uno de estos cementerios fue destruido por completo durante el plazo de 60 días establecido para la retirada del ejército del régimen sionista tras la guerra de 2024. Este cementerio contaba con unas 200 tumbas, algunas de las cuales tenían más de 200 años de antigüedad.

El cementerio occidental de la localidad de Yaroun, el más antiguo de la zona, con más de 300 años de historia, también ha sufrido graves daños a causa del fuego de artillería y de los ataques con drones del ejército del régimen sionista. El cementerio oriental de Yaroun, en la zona de «Al-Bayader», y el cementerio actual de la localidad han sufrido asimismo distintos grados de daños. El cementerio actual de Yaroun tiene unas 300 tumbas, entre ellas el mausoleo de los mártires de la localidad.

Profanación de tumbas y destrucción del cementerio de los cristianos

El cementerio de los cristianos de la localidad de Yaroun tampoco quedó a salvo de las agresiones, pese a no haber sido blanco directo de los bombardeos.

Según Ghosham, durante la guerra de 2026, los militares sionistas ocupantes entraron en este cementerio, profanaron las tumbas, destruyeron los panteones y rompieron sus puertas.

De este modo, los daños sufridos por los cementerios de Yaroun no se limitaron a los impactos de proyectiles y a las explosiones, sino que se extendieron a la manipulación de las sepulturas y a la profanación de la memoria de los difuntos.

En un contexto en el que el regreso a Yaroun sigue siendo imposible, el número de habitantes de esta localidad enterrados en depósito fuera de ella asciende a 15. Han sido sepultados en las ciudades de «Tiro», «Beirut» y «Choueifat».

Ghosham explica que el consejo municipal de Yaroun y el comité de bienes religiosos (Awqaf) afrontan dificultades para encontrar lugares de enterramiento, sobre todo porque muchos habitantes de la localidad que viven fuera del Líbano han dejado dicho en su testamento que, tras su muerte, deseaban ser enterrados en su tierra natal, pero las condiciones de seguridad impiden que se cumpla su voluntad.

Beit Yahun: destrucción del 60 % de las tumbas y de las instalaciones funerarias

En la localidad de «Beit Yahun», los daños no se limitan a las tumbas afectadas, sino que alcanzan también las instalaciones relacionadas con el enterramiento de los difuntos.

Mustafa Makki, alcalde de Beit Yahun, afirma que en marzo de 2026 el ayuntamiento entró en Beit Yahun acompañado por el ejército y las fuerzas de defensa civil del Líbano. En aquel momento, el nivel de destrucción en la localidad rondaba el 75 %.

Al llegar al cementerio se comprobó que un ataque aéreo había abierto un profundo cráter en su entrada y había destruido la sala de oración, el lugar de lavado de los difuntos y las ambulancias pertenecientes al cementerio.

Las lápidas también estaban rotas. Una situación que ha dificultado la identificación del lugar de enterramiento de las personas, debido a la desaparición de las señales de las tumbas.

Makki calcula que cerca del 60 % de las tumbas han sufrido daños parciales o totales. Ahora que el nivel de destrucción en la localidad de Beit Yahun ha alcanzado aproximadamente el 96 %, y que la ocupación, los bombardeos, las explosiones y las operaciones de arrasamiento continúan, el acceso al cementerio también se ha vuelto imposible.

En consecuencia, el número de habitantes de Beit Yahun enterrados en depósito fuera de la localidad asciende a ocho. Han sido sepultados en la ciudad de Beirut y en zonas cercanas al lugar de residencia de sus familias.

Las familias cristianas, también privadas de enterrar a sus muertos en su tierra natal

La crisis del enterramiento de los muertos no se limita a los musulmanes que residen en las aldeas fronterizas del sur del Líbano. Las familias cristianas también se ven obligadas a sepultar a sus difuntos de forma temporal en otros cementerios, hasta que su tierra sea liberada y puedan trasladar los cuerpos de sus seres queridos a los cementerios de sus aldeas.

Rula Salloum, cristiana originaria de la localidad de Yaroun, perdió a sus padres durante las agresiones del régimen sionista en 2026. No pudo enterrarlos en su tierra natal conforme a su testamento y se vio obligada a sepultarlos en depósito en la zona de «Damour».

Ella afirma que no poder enterrar a sus padres en la tierra de su lugar de origen ha sido una experiencia muy dolorosa. Sin embargo, haber encontrado un lugar donde sepultarlos ha aliviado en cierta medida el peso de la pérdida. Aún espera poder trasladar en el futuro los cuerpos de sus padres a Yaroun.

Mientras Salloum no pudo cumplir el testamento de sus padres, el cementerio de los cristianos de la localidad de Yaroun tampoco se libró de la profanación y la destrucción por parte de los militares ocupantes. Una agresión que violó la sacralidad de los muertos sin distinción alguna entre ellos.

Propuesta de crear un cementerio público en la región de Tiro

Con la destrucción de 64 aldeas del sur del Líbano y la imposibilidad de regresar a ellas en un futuro próximo, el entierro de los muertos en depósito fuera de su lugar de origen ha pasado de ser una medida temporal a convertirse en una crisis que podría agravarse. Sobre todo, con el aumento del número de personas sepultadas en otras ciudades y la limitada capacidad de los cementerios que las acogen.

En este contexto, Riyad al-Asaad, ingeniero libanés, propone crear un cementerio público nacional en la región de Tiro que acoja a habitantes pertenecientes a las distintas confesiones y permita el enterramiento temporal o permanente.

Pide al Gobierno libanés que destine a este fin un terreno de propiedad estatal o de lo que en el país se denomina «mushaa’at», y que asuma la responsabilidad de su organización y gestión.

Al-Asaad afirma, en una entrevista con el diario «Al Akhbar»: el entierro en depósito es aceptable, pero, mientras la crisis se prolongue, no puede considerarse una solución.

Advierte de que la capacidad de los actuales lugares de enterramiento podría agotarse pronto, mientras que el momento del regreso a las aldeas destruidas del sur del Líbano sigue sin estar claro.

Esta propuesta no se limita a proporcionar un espacio para los entierros, sino que su objetivo es prevenir una crisis que se agrava con el paso del tiempo y reducir la carga de espera y de desplazamientos de las familias. Unas familias que no deberían tener que afrontar solas las consecuencias de la guerra tras la muerte de sus seres queridos.

Al-Asaad resume esta situación con una frase amarga. Una frase que retrata la incapacidad de los habitantes para enterrar a sus muertos en el lugar que ellos y sus seres queridos eligieron: aceptamos la muerte, pero la muerte no se resignó a nosotros.