Fatimiya significa enfrentar el cautiverio de la religión en la sociedad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en la sociedad islámica posterior al fallecimiento del Noble Mensajero (PB), que no tenía rastro alguno de una comunidad elevada e ideal, la Siddiqa Tahira (P) se levantó para liberar la religión del cautiverio del poder opresor y guiar a la gente hacia ella.

En este sentido, el Hoyatoleslam Hamed Kashani, en su intervención, analizó el movimiento de Fatimiya y el martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (P).

Al subrayar que la causa de las acciones de la hija del Profeta (P) no eran asuntos económicos ni personales, afirmó: el objetivo del movimiento de Fatimiya era combatir el cautiverio de la religión en la sociedad islámica; ¡una sociedad en la que la religión estaba al servicio del poder, y no el poder al servicio de la religión!

Perturbación en el conocimiento de la sociedad

El profesor del seminario islámico continuó diciendo: el enemigo, destruyendo el tawhid, la profecía y la wilaya, y además generando una perturbación en el discernimiento de la gente, procuró eliminar los principios de la religión y gobernar sobre la comunidad.

El Hoyatoleslam Kashani analizó los daños de la perturbación del discernimiento y de la pérdida de la racionalidad, y señaló: los enemigos, sembrando miedo y codicia, alteraron la racionalidad de la gente para que fuera difícil distinguir entre la verdad y la falsedad; como resultado, las decisiones también serán injustas y motivo de arrepentimiento, y la sociedad se inclinará hacia el opresor.

Al continuar la descripción de la sociedad posterior al fallecimiento del Noble Mensajero (PB), dijo: uno de los mayores crímenes en la sociedad musulmana fue la legislación en los preceptos divinos, como la modificación de la oración y de la peregrinación, por parte de gobernantes injustos, lo cual sin duda constituye un caso de incredulidad y de destrucción de la Sharía.

Tawalli y tabarrí erróneos

El profesor del seminario islámico abordó el segundo daño de la perturbación en el discernimiento de la sociedad y declaró: la fe significa amor hacia el frente de la verdad y rechazo hacia el frente de la falsedad; por ello, los enemigos intentaron, trastocando los criterios del tawalli y el tabarrí, moldear las relaciones de la gente según la tribu, el comercio o el interés personal, y alejarla de la verdadera esencia de la wilaya.

El Hoyatoleslam Kashani aseguró que no se puede amar al asesino de Ahlul Bayt (P) y, al mismo tiempo, pretender amar a Dios.

Criticando el enfoque político posterior al fallecimiento del Noble Mensajero (PB), dijo: el islam político no significa calumniar ni destruir la personalidad de las personas, sino una política al servicio de los preceptos divinos; mientras que los enemigos de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) consideraban la política un instrumento para alcanzar el poder y abusar de él, y la Siddiqa Tahira (P) también se levantó contra tal corriente.

El Hoyatoleslam Kashani concluyó finalmente que el caso de Fatimiya fue una lucha para preservar la esencia de la religión, mientras el enemigo pretendía hacerla vulnerable y, al final, entregar el derecho al opresor.