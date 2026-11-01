Irán designa como terroristas a la Marina y Fuerza Aérea británicas

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, al tiempo que condena las políticas y acciones antiiraníes del Gobierno británico, que contravienen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular el principio de respeto a la soberanía nacional y la prohibición de recurrir a medidas ilegales contra otros países, reafirma la determinación del Gobierno iraní de adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad y los intereses nacionales de Irán”, ha subrayado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en un comunicado emitido este domingo.

El comunicado señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, basándose en una resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), responde a las acciones hostiles del Gobierno británico contra la República Islámica durante el último año.

Entre estas acciones, la nota menciona la participación del Reino Unido en la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel contra Irán, mediante la puesta a disposición de bases e instalaciones militares y logísticas situadas en territorios bajo su jurisdicción, así como la decisión de incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en el marco de la Ley de Amenazas Estatales de 2026, adoptada el 13 de julio de 2026.

De hecho, la nota precisa que, a partir de este domingo, 1 de noviembre, el Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido (MI6) será considerado un “grupo hostil”, en virtud de la nota 2 del artículo 1 de la ley iraní sobre el endurecimiento de las penas por espionaje y colaboración con el régimen sionista y países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales.

Asimismo, la Marina Real (Royal Navy) y la Real Fuerza Aérea (Royal Air Force) del Reino Unido quedarán sujetas a la ley iraní de reciprocidad frente a la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte de Estados Unidos. En consecuencia, ambas instituciones serán consideradas organizaciones terroristas, precisa el texto.

Por último, Irán ha subrayado que estas medidas se han adoptado de conformidad con el derecho internacional y en virtud del principio de reciprocidad, y ha responsabilizado al Gobierno británico de las consecuencias que puedan derivarse de ellas.

En julio pasado, el Gobierno británico designó oficialmente al CGRI como organización terrorista, otorgando a las autoridades mayores facultades para procesar a personas por actividades destinadas a apoyar o promover al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en virtud de las denominadas leyes antiterroristas británicas.