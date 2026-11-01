Revelado: exagente del Mossad ayudó a Bolsonaro a huir de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Argentina por tierra en dos camionetas con su esposa y sus dos hijas en una operación con apoyo internacional, según señaló el sábado CNN Brasil.

Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus dos hijas cruzaron a Argentina por carretera el martes a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil, con Puerto Iguazú.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar dos furgonetas y a sus conductores. Uno de los conductores era un exconcejal del municipio Foz do Iguaçu. También, el otro era su hijo.

El informe del CNN Brasil muestra que Bolsonaro, en su recta final tras el balotaje celebrado el domingo, escapó de Brasil acompañado de un exagente del servicio de inteligencia del régimen de Israel, Mossad.

El exagente israelí, actualmente ciudadano estadounidense naturalizado, llegó a Brasil el 19 de octubre y acompañó a Flávio Bolsonaro desde Brasil hasta Argentina, donde recibió asistencia de miembros del Gobierno de Javier Milei. Según los registros, el exagente del Mossad viajaba en la misma furgoneta que Flávio Bolsonaro cuando cruzaron la frontera.

Desde Puerto Iguazú, la familia Bolsonaro abordó un Gulfstream G400, un avión ejecutivo de largo alcance operado por la compañía argentina de vuelos chárter Baires Fly. Según la investigación, la aeronave hizo una escala para repostar en Guayaquil, Ecuador, y aterrizó el miércoles en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, Florida.

Los detalles de la investigación revelaron que el avión privado que trasladó a Bolsonaro desde Argentina hasta Estados Unidos habría sido proporcionado por Jason Miller, estratega político de Donald Trump y actual funcionario especial del Gobierno estadounidense en la Casa Blanca. A su llegada, Bolsonaro utilizó su pasaporte diplomático, pese a que la Policía Federal brasileña lo había cancelado.

Una exfiltración denominada operación Alba

A partir de la información recopilada por los organismos de inteligencia, se concluyó que “hubo asistencia nacional y estatal de Argentina y Estados Unidos”. Asimismo, funcionarios del Gobierno brasileño calificaron la operación como una “exfiltración”, término que hace referencia al traslado intencional, no autorizado y encubierto de datos o personas fuera de un sistema, una red o un área protegida.

La investigación concluyó que no se trató de una huida improvisada de Bolsonaro, sino de una operación internacional de gran envergadura, que incluso recibió internamente el nombre de ‘operación Alba’.

Bolsonaro emprendió su huida luego que la Policía Federal de Brasil le informara el 26 de octubre que debía entregar sus pasaportes, tanto el brasileño como otros que poseyera, debido a una orden judicial emitida por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien lo investiga en una causa penal por presunto lavado de dinero vinculado a apuestas digitales.

La Policía Federal (PF) de Brasil informó que estaba considerando solicitar la congelación de los bienes del senador Flávio Bolsonaro tras su huida del país. La medida también incluiría la congelación de las cuentas bancarias del candidato presidencial que perdió las elecciones.