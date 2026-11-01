Viena: se subraya la necesidad de preservar la identidad y la lengua persa en el segundo encuentro de la élite iraní residente en Austria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La segunda sesión del ciclo de encuentros «Reflexión Conjunta de la Élite Iraní Residente en Austria», cuyo propósito es el diálogo, el intercambio de opiniones y el fortalecimiento de los lazos entre las élites, los intelectuales y los iraníes residentes en Austria y su tierra natal, se celebró en la sede de la Consejería Cultural de Irán (Casa de la Sabiduría de los Iraníes, en Viena).

La ceremonia comenzó con unas palabras de bienvenida y el discurso de Reza Gholami, profesor universitario y consejero cultural de Irán en Austria.

Al subrayar el papel fundamental del pueblo y de las élites en el progreso del país, afirmó: «Ningún factor genera tanto poder como el respaldo máximo del pueblo. Para lograr un progreso en forma de salto, no solo debemos extender en la sociedad el sentimiento de pertenencia a Irán, sino también, reconociendo las diferencias y la diversidad y pluralidad existentes en la sociedad, y con una mirada positiva hacia esa variedad, crear las condiciones para la participación máxima del pueblo y la generación de poder por una vía inclusiva, organizada y sistemática».

A continuación, Gholami, al referirse a las valiosas capacidades de los iraníes en el exterior y a sus diversas y, en ocasiones, excepcionales competencias, añadió: «Los iraníes en el exterior pueden desempeñar un papel importante en la formación y la expansión de esta participación. La participación cultural es uno de los ámbitos más importantes de esta presencia, y las asociaciones culturales fundadas por iniciativa de los iraníes en Austria y en otros países europeos figuran entre los espacios que pueden convertir esta capacidad en una oportunidad eficaz de interacción, sinergia y servicio a la cultura de Irán. Estas asociaciones, con el apoyo cultural de los gobiernos y la participación de los benefactores, también pueden ampliar el alcance de sus actividades y desempeñar un papel más eficaz en el fortalecimiento de los lazos culturales de los iraníes con la tierra natal y con las sociedades de acogida».

En el transcurso de la sesión, el Hoyatoleslam Mohammad Mehdi Imanipour, presidente de la Organización de Cultura y Relaciones Islámicas, expresó su satisfacción por estar presente entre los iraníes residentes en Austria, calificó de esperanzadores la empatía y la preocupación compartida de los asistentes por ayudar al país, y subrayó la necesidad de fortalecer la solidaridad y la cooperación entre los iraníes en el exterior.

Al referirse a las capacidades científicas, culturales y humanas de Irán, consideró que uno de los obstáculos para aprovechar estas capacidades es la escasa confianza en sí mismos de algunos iraníes, y afirmó: «Los avances científicos del país, los logros de los jóvenes y sus éxitos en las competiciones internacionales merecen una presentación más amplia en el ámbito mundial».

Según él, los iraníes en el exterior pueden, mediante un conocimiento más preciso de las capacidades de Irán y la presentación de una imagen realista y clara de la sociedad iraní, contribuir al fortalecimiento del conocimiento y de la relación de otros pueblos con Irán.

El presidente de la Organización de Cultura y Relaciones Islámicas, al referirse a la experiencia de la emigración, recalcó: «La presencia de los iraníes en otros países, junto con sus propios desafíos, puede brindar oportunidades valiosas al país. La transferencia de conocimiento y experiencia, la ayuda al desarrollo económico, la ampliación de las relaciones internacionales y la presentación de la cultura y la civilización de Irán se cuentan entre las capacidades que pueden aprovecharse de esta oportunidad».

Asimismo, subrayó la importancia de preservar la identidad iraní junto con una interacción constructiva con las sociedades de acogida, y dijo que consideraba importante el papel del comportamiento, la conducta y la personalidad de los iraníes en la presentación de una imagen positiva de la cultura y la civilización de Irán.

Imanipour enumeró la lengua persa entre los vínculos identitarios más importantes de los iraníes y recalcó la necesidad de apoyar su enseñanza y su difusión en el extranjero.

Asimismo, consideró el apoyo a los artistas iraníes, la organización de exposiciones conjuntas, la presentación del arte contemporáneo junto con el patrimonio artístico del pasado y el aprovechamiento de las experiencias exitosas de otros países como vías eficaces para desarrollar las actividades culturales.

En opinión de Imanipour, los iraníes residentes en el extranjero pueden, mediante la sinergia y la cooperación colectiva, dar a conocer mejor a la sociedad de acogida las capacidades artísticas y culturales de Irán.

Al referirse a la necesidad de registrar y dar eco mundial a las grandes y deshumanizadas tragedias de la reciente guerra impuesta, entre ellas la tragedia de la escuela Shajareh Tayyebeh de Minab, donde 168 estudiantes, junto con sus maestros, alcanzaron el martirio por los misiles guiados de Estados Unidos, subrayó la importancia de aprovechar las capacidades culturales, literarias y artísticas para narrar este suceso antihumano y transmitir sus dimensiones humanas a la opinión pública mundial.

Imanipour, para concluir, expresó su satisfacción por la formación de este tipo de encuentros y consideró imprescindible la continuidad y la ampliación de la reflexión conjunta entre los iraníes en el exterior.

Ejes clave planteados en la sesión de reflexión conjunta

A continuación, en esta sesión especializada, se debatieron e intercambiaron opiniones sobre las cuestiones y preocupaciones más importantes de la vida cultural de los iraníes en el exterior, estructuradas en dos ejes clave:

Fortalecimiento de la identidad, la lengua materna y las nuevas generaciones: examen del papel de los iraníes como embajadores culturales, análisis de las oportunidades y los desafíos de la enseñanza de la lengua persa, de cómo vincular a las nuevas generaciones con los valores religiosos y confesionales (el Shiísmo), y evaluación de las infraestructuras y los activos culturales existentes en Austria.

Diplomacia cultural y vínculo con la tierra natal: diagnóstico de los problemas de la presencia del arte iraní en el ámbito internacional y superación de sus carencias, junto con el estudio de vías que faciliten el fortalecimiento de una relación profunda y continua con la tierra natal.

Principales ejes planteados por los asistentes

En la parte dedicada al diálogo y al intercambio de opiniones, los asistentes, al tiempo que subrayaron la necesidad de fortalecer la solidaridad de los iraníes residentes en Austria y de ampliar las actividades culturales, expusieron sus puntos de vista y propuestas en los siguientes ejes:

Fomento del diálogo y del respeto a las diferencias: necesidad de reconocer la diversidad de puntos de vista y de gustos, de crear las condiciones para un diálogo libre entre los iraníes y de promover una cultura del diálogo constructivo y empático.

Desarrollo de las infraestructuras culturales iraníes en Austria: necesidad de crear y fortalecer espacios culturales como salas de música y teatro, galerías de arte, librerías y otros centros culturales, para presentar la cultura y la civilización de Irán de una forma más coherente, menos costosa y más eficaz.

Apoyo a los artistas iraníes: énfasis en la necesidad de un mayor apoyo de las organizaciones e instituciones culturales del interior del país a los artistas iraníes destacados que se esfuerzan por celebrar exposiciones y presentar sus obras artísticas en Viena, una de las capitales culturales de Europa.

Producción de contenidos culturales adecuados a la nueva generación: importancia de escribir y publicar libros prácticos, atractivos y de poca extensión sobre la cultura, la historia y la civilización de Irán, con el fin de facilitar que las nuevas generaciones conozcan el patrimonio cultural del país.

Fortalecimiento de la identidad iraní en niños y adolescentes: necesidad de diseñar y ofrecer productos culturales atractivos, creativos y acordes con las necesidades y los intereses actuales de los niños y adolescentes iraníes residentes en Austria, con el fin de reforzar su sentimiento de pertenencia a la cultura y la civilización iraníes.

Presentación del Irán de hoy junto con el patrimonio histórico: énfasis en la necesidad de presentar al mismo tiempo la historia y la antigua civilización de Irán, sus legados culturales y artísticos, así como los logros, avances y capacidades contemporáneas de Irán en las últimas décadas.

Mejora de la enseñanza de la lengua persa: necesidad de desarrollar cualitativamente las clases de lengua persa, de aprovechar eficazmente los apoyos y las capacidades del Gobierno de Austria y de emplear tecnologías modernas y herramientas educativas actualizadas para facilitar el aprendizaje de la lengua persa entre las nuevas generaciones.

Recuperación y promoción de las valiosas tradiciones iraníes: importancia de dar a conocer y mantener vivas las tradiciones y los ritos positivos iraníes entre las familias y la comunidad de iraníes residentes en Austria, especialmente con atención a la generación joven.

Papel de las familias en la transmisión de la identidad cultural: énfasis en el papel fundamental de las familias iraníes en la transmisión de la lengua, los valores y la identidad cultural a las generaciones siguientes, y propuesta de organizar talleres formativos para que las familias conozcan métodos eficaces de educación cultural de niños y adolescentes.

Aprovechamiento de las capacidades de apoyo de Austria: referencia a las facilidades y los apoyos de las entidades gubernamentales y los ayuntamientos para promover las distintas culturas, en especial mediante la actividad de las asociaciones culturales, y necesidad de informar a los iraníes sobre estas oportunidades y de aprovecharlas eficazmente.

Evitar que las discrepancias políticas prevalezcan sobre las relaciones culturales: preocupación por la sombra de la política sobre el ámbito cultural en Austria y por la suspensión o limitación de la cooperación cultural a raíz de las discrepancias políticas entre los dos países, junto con el énfasis en la necesidad de preservar una independencia relativa y de mantener la continuidad de las interacciones culturales.

Seguimiento jurídico de los crímenes de guerra contra el pueblo de Irán: énfasis en la necesidad de aprovechar la capacidad de los foros de derechos humanos y de los tribunales internacionales para formar expedientes jurídicos con la participación de destacados abogados iraníes e internacionales, con el fin de dar seguimiento a los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel contra el pueblo de Irán, entre ellos el suceso ineludible de la escuela de Minab.

Innovación en la presentación del Shiísmo a las nuevas generaciones: necesidad de emplear métodos modernos y un lenguaje cultural adecuado a la juventud para dar a conocer el Shiísmo en Austria y ofrecer una imagen correcta de las enseñanzas y las tradiciones shiíes.

Reconocimiento a la expansión de las actividades culturales de Irán en Austria: expresión de satisfacción por el auge y el desarrollo de las actividades de la Consejería Cultural de Irán en Austria durante los últimos tres años, y énfasis en la importancia de continuar y fortalecer esta trayectoria.