El Consejo Mundial de Iglesias respalda a los musulmanes de Austria frente al proyecto de restricción del denominado «islam político»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Consejo Mundial de Iglesias en Austria, en apoyo a la comunidad islámica del país, se pronunció sobre las declaraciones de la ministra de Integración y Asuntos Religiosos austríaca acerca de la posible prohibición de lo que se conoce como «islam político». Al destacar la necesidad de salvaguardar la libertad religiosa, el Consejo afirmó que combatir el extremismo y el uso indebido de la religión no debe conducir a acusaciones colectivas contra los musulmanes ni a la restricción de sus derechos religiosos.

El Consejo, con sede en Viena, advirtió de que señalar de forma generalizada a los grupos religiosos agudiza las fracturas sociales y contradice los principios del Estado de derecho y los derechos humanos. Según los representantes de las iglesias, ese enfoque no solo no ayuda a afrontar eficazmente las amenazas reales del extremismo, sino que podría ampliar el terreno para la discriminación y la desconfianza entre los seguidores de las distintas religiones.

En su comunicado, el Consejo sostiene que la lucha contra el uso político de la religión y la defensa de la libertad religiosa son dos cuestiones inseparables. Esta institución instó a las autoridades políticas a combatir con firmeza el extremismo y cualquier forma de violencia, con arreglo a la ley y basándose en pruebas y hechos. Asimismo, consideró que las iglesias y las instituciones religiosas tienen el deber de pronunciarse contra las acusaciones colectivas y de apoyar a las personas que son objeto de discriminación.

Este posicionamiento se produce tras darse a conocer el plan del Gobierno austríaco de aprobar una ley destinada a prohibir el denominado «islam político». Claudia Bauer, ministra de Integración y Asuntos Religiosos y miembro del Partido Popular Austríaco (ÖVP), declaró que el proyecto apunta a organizaciones islamistas fundamentalistas, entre ellas los Hermanos Musulmanes. Además, alegó que podría haber personas con tendencias extremistas dentro de la comunidad religiosa islámica de Austria y que es necesario actuar contra ellas.