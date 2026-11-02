La Fundación Shií de Estados Unidos exige al Pentágono que rinda cuentas por la matanza de civiles en Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Fundación Shií de Estados Unidos, mediante la publicación de un comunicado oficial, respaldó la solicitud de 74 miembros de la Cámara de Representantes de este país para que el Departamento de Guerra rinda cuentas sobre el martirio de civiles en el transcurso de la agresión belicista de Estados Unidos contra Irán.

Esta fundación, con sede en el estado de Maryland, subrayó la necesidad de proteger la vida de los civiles y exigió la presentación de un informe público y transparente sobre las bajas humanas de los ataques en cuestión, así como la adopción de medidas eficaces para evitar que se repitan tales incidentes.

El comunicado señala que la carta de los congresistas estadounidenses dirigida a Pete Hegseth, secretario de Guerra de ese país, fue redactada el 8 de octubre de 2026 y, por iniciativa de Yassamin Ansari, Sara Jacobs y Jason Crow, representantes de los estados de Arizona, California y Colorado, obtuvo la firma de 74 miembros de la Cámara de Representantes.

Sarah Elfreth, representante demócrata por el estado de Maryland y miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, figura también entre los firmantes de la carta. Esta correspondencia, además de al secretario de Defensa, fue enviada al almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, y en ella se solicita al Departamento de Defensa de Estados Unidos que ofrezca una explicación oficial sobre las dimensiones de los ataques y las bajas civiles.

De la boda de Kuhestak a la escuela de Minab: interrogantes sin respuesta sobre las víctimas civiles

Uno de los ejes centrales de esta exigencia es el ataque del ejército terrorista de Estados Unidos contra una ceremonia de boda en la ciudad iraní de Kuhestak, el 1 de septiembre de 2026. En su carta, los congresistas expresaron su «profunda preocupación» por las bajas civiles de este incidente y declararon que, según los informes difundidos, cinco civiles, entre ellos un niño de cuatro años y un adolescente de 16, perdieron la vida y decenas de personas más resultaron heridas. Asimismo, subrayaron que hasta ahora el Pentágono no ha asumido públicamente la responsabilidad de este incidente, mientras que el diario The Washington Post ha informado de la alta probabilidad de que las fuerzas estadounidenses sean responsables de este ataque.

Según la Fundación Shií de Estados Unidos, el Pentágono había anunciado que estaba investigando los informes.

Otro asunto destacado por los congresistas es el ataque, el primer día de la guerra de Ramadán, contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab; un ataque que, según las cifras citadas en la carta, provocó la muerte de unos 175 civiles, entre ellos 120 niños. Los congresistas criticaron que no se haya anunciado oficialmente la responsabilidad de este ataque ni se hayan publicado los resultados de la investigación del Pentágono, y afirmaron que, pese a que han transcurrido más de seis meses desde el incidente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos sigue sin poner a disposición de la opinión pública el informe final de sus indagaciones. En su carta advirtieron de que la continuación de las bajas civiles en las operaciones militares estadounidenses, junto con la falta de rendición de cuentas y de medidas eficaces por parte del Departamento de Defensa, ha generado serias preocupaciones.

Seis exigencias al Pentágono: desde una investigación independiente hasta la publicación pública de los resultados

En otra parte de su carta, los congresistas solicitaron respuesta a seis ejes de preguntas sobre estos incidentes; entre ellas, si las fuerzas estadounidenses fueron responsables del ataque contra la ceremonia de boda de Kuhestak, si se ha iniciado una investigación independiente sobre este incidente y cuándo concluirá, cuándo se entregarán al Congreso y a la opinión pública los resultados de la investigación sobre el ataque a la escuela de Minab y qué medidas concretas ha adoptado el Departamento de Defensa de Estados Unidos para evitar daños a los civiles en el proceso de identificación y selección de objetivos. Asimismo, en esta carta se expresa preocupación por los informes sobre el grave desgaste del personal y de la capacidad de los programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos en materia de reducción de daños a civiles y de atención a sus consecuencias. Los congresistas habían exigido que el Departamento de Defensa respondiera antes del 26 de octubre de 2026, plazo que ya ha vencido.

Rahat Husain, director ejecutivo de la Fundación Shií de Estados Unidos, en reacción a este asunto declaró: «Cada vida civil es valiosa, independientemente de quiénes sean estas personas y de dónde vivan. La Fundación Shií de Estados Unidos respalda la exigencia de que se presente un informe completo y público sobre la muerte de civiles, entre ellos niños, y de que se adopten medidas más firmes para mantener a las familias alejadas del daño. La transparencia y la rendición de cuentas son un tributo a quienes perdieron la vida y una acción para proteger la vida de los sobrevivientes y de otros seres humanos».

Asimismo, aludiendo a las reuniones de esta fundación con Sarah Elfreth sobre la seguridad de las mezquitas y otras preocupaciones de las comunidades musulmanas de Maryland, agradeció la continuidad de la interacción de la representante con la comunidad musulmana.

Fundación Shií de Estados Unidos: la protección de la vida de los civiles, un principio que trasciende las fronteras

La Fundación Shií de Estados Unidos subrayó, para concluir, que el respaldo de esta entidad a la exigencia de los congresistas se sustenta en un principio fundamental: la protección de la vida de los civiles y el derecho de las familias de cualquier país a gozar de seguridad y a estar a salvo de los daños de la guerra.

Esta fundación ha solicitado al Departamento de Defensa de Estados Unidos que responda de forma completa a las preguntas del Congreso y que publique los resultados de las investigaciones sobre los daños causados a los civiles. La Fundación Shií de Estados Unidos precisó asimismo que se trata de una entidad sin fines de lucro, apartidista y registrada conforme a la normativa 501(c)(3) de Estados Unidos, y que no apoya a ningún candidato electoral ni partido político.