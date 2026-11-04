¿Cuál es el secreto de la posición incomparable de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) en el Corán y en las narraciones transmitidas?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En el espejo de la revelación y de la tradición, dentro de la arquitectura del conocimiento del Islam, a las personalidades no se las mide con escalas terrenales, sino con criterios celestiales. En este marco, la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no es solo una dama que hizo historia; es una realidad cuya luz Dios escogió antes de la creación del mundo material, y a quien constituyó en prueba divina (hujja) sobre los siervos e incluso sobre los profetas y los allegados de Dios [1]. Lo que eleva este rango por encima de una posición meramente histórica son las evidencias coránicas y narrativas que la muestran, en el seno de la religión, a la par de la misión profética y del imamato [2].

Manifestación de la voluntad divina en el versículo de la purificación

El versículo más claro que afirma el rango de infalibilidad (isma) y pureza de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) se encuentra en la Sura Al-Ahzab: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا» [3]. Los grandes exegetas y tradicionistas shiíes y sunníes coinciden en que este versículo descendió en honor de los Cinco de la Capa (Ahl al-Kisa), es decir, el Profeta (PB), el Imam Alí (P), la Excelencia Fátima (P), el Imam Hasán (P) y el Imam Huséin (P) [4]. El Allama Tabataba’i relata en Al-Mizan que Umm Salama, esposa del Profeta, preguntó al Mensajero tras el descenso de este versículo: «¿Acaso yo también soy de la Gente de la Casa (Ahlul Bayt)?», y el Profeta respondió: «Tú estás en tu lugar y en el bien, pero estos son la Gente de mi Casa»; luego extendió su manto sobre aquellos cuatro y sobre sí mismo, e imploró: «¡Oh Dios! Estos son la Gente de mi Casa; aleja de ellos la impureza» [5]. Este versículo no solo prueba la pureza de Fátima (P), sino que la preserva de todo error e impureza; un rango que es condición necesaria para la autoridad probatoria (hujjiyya) y la guía divina (wilaya) [6].

La autoridad probatoria alawí en el campo de la mubahala

Si el versículo de la purificación muestra el rango espiritual y la pureza interior de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), el versículo de la mubahala (Al-Imran, 61) retrata su posición en el terreno de la controversia y de la demostración de la veracidad de la religión: «فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ» [7]. Cuando los cristianos de Najrán se negaron a aceptar la verdad, Dios ordenó a Su Profeta que los desafiara a la mubahala y que, para ello, convocara a «ابناءنا» (nuestros hijos), «نساءنا» (nuestras mujeres) y «انفسنا» (nosotros mismos). En la práctica, el Profeta (PB) llevó consigo únicamente al Imam Hasán (P) y al Imam Huséin (P) como hijos, a la Excelencia Fátima (P) como única representante de «nuestras mujeres» y a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) como «nosotros mismos» [8]. Esta elección no fue una decisión personal, sino un mandato divino explícito. La presencia de Fátima (P) en este suceso la presenta no solo como una mujer elegida, sino como «prueba de Dios sobre la misión profética»; pues Dios la hizo partícipe de la llamada y argumento de la veracidad de la misión del Profeta [9].

La recompensa de la misión: «الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ»

La Sura Ash-Shura es otro de los versículos clave que afirma el rango de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) en el sistema de legislación de la religión: «قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ» [10]. Cuando este versículo descendió, los compañeros preguntaron: «¡Oh Mensajero de Dios! ¿Quiénes son esos allegados cuyo afecto (mawadda) nos es obligatorio?». El Profeta (PB) dijo: «Alí, Fátima y sus dos hijos» [11]. Este versículo muestra que el afecto y la autoridad (wilaya) de la Gente de la Casa (Ahlul Bayt), entre ellos la Excelencia Fátima al-Zahra (P), no son un asunto recomendable, sino la «recompensa de la misión», a la par del principio mismo de la unicidad divina y de la profecía [12]. En realidad, este afecto no es una recompensa que llegue al Profeta, sino un camino para guiar a la propia comunidad hacia Dios [13].

Un rango cuya ira es la ira de Dios

Junto a estos versículos, la tradición profética también retrata el rango de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) de un modo que está por encima de un ser humano común. El célebre hadiz «إِنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَیَرْضَی لِرِضَاکِ» (en verdad, Dios se encoleriza por tu cólera y se complace por tu complacencia) ha sido transmitido por vía shií y sunní [14].

Este hadiz, recogido en fuentes fiables como Al-Mustadrak ala al-Sahihayn y Al-Mu’yam al-Kabir de Tabarani [15], expresa que la complacencia y la cólera de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) dependen de la complacencia y la cólera divinas, y que ella alcanzó un grado de infalibilidad y de conocimiento divino directo (ilm ladunni) en el que su voluntad es la voluntad de Dios [16]. Este rango solo es concebible para quien ha alcanzado la verdad de la servidumbre y la pureza total [17].

El Mushaf de Fátima: el intermediario científico de la gracia

Uno de los aspectos más profundos del rango de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) en las narraciones es la referencia al «Mushaf de Fátima». Según numerosas narraciones, tras el fallecimiento del Profeta (PB), Gabriel descendía sobre la Excelencia Fátima al-Zahra (P), la consolaba por la pérdida de su padre y le informaba de los acontecimientos futuros y de la suerte de sus hijos, mientras el Imam Alí (P) lo escribía [18]. Este Mushaf, que no es el «Corán» y contiene ciencias y conocimientos divinos, se considera una de las fuentes de la ciencia de los Imames inmaculados (PB) [19]. Esto muestra que la Excelencia Fátima al-Zahra (P) es el intermediario científico entre Dios y los Imames (PB), del mismo modo que el Profeta (PB) fue el intermediario para la recepción del Corán [20]. Con este Mushaf, ella es prueba de Dios sobre los Imames y argumento de su imamato [21].

Palabras finales

Los rangos de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) en el Libro y en la Tradición no son un conjunto de virtudes dispersas, sino la imagen coherente de una realidad luminosa que se extiende desde antes de la creación hasta el Día de la Resurrección. Ella, que en el versículo de la purificación es presentada como pura e infalible [22], en el de la mubahala se convierte en prueba de la veracidad de la religión [23], en el de la mawadda es colocada como recompensa de la misión [24] y en la palabra del Profeta su complacencia se cuenta como complacencia de Dios [25], no es solo una dama que hizo historia; es la «Umm al-A’imma» (Madre de los Imames) y la «Hujjat Allah» (Prueba de Dios). Conocer este rango no es una exageración de virtudes, sino la relectura de una verdad que Dios mismo ha manifestado en el Corán y por boca de Su Profeta [26].

Notas:

[1] Sanad Bahrani, Sheij Muhammad, Los rangos de la Excelencia Fátima en el Libro y la Tradición, traducción de Ahmad Joansari, p. 90.

[2] Ibídem, p. 13.

[3] Sura Al-Ahzab, versículo 33.

[4] Tabataba’i, Sayyid Muhammad Huséin, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, vol. 16, p. 318.

[5] Ibídem.

[6] Sanad Bahrani, Los rangos de la Excelencia Fátima, p. 68.

[7] Sura Al-Imran, versículo 61.

[8] Sanad Bahrani, Los rangos de la Excelencia Fátima, p. 86. [9] Ibídem, p. 88.

[10] Sura Ash-Shura, versículo 23. [11] Sanad Bahrani, Los rangos de la Excelencia Fátima, p. 129.

[12] Ibídem, p. 130.

[13] Ibídem, p. 131.

[14] Hakim Nishaburi, Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, vol. 3, p. 153, hadiz 4757.

[15] Tabarani, Al-Mu’yam al-Kabir, vol. 1, p. 108, hadiz 182.

[16] Sanad Bahrani, Los rangos de la Excelencia Fátima, p. 101.

[17] Ibídem, p. 103.

[18] Kulayni, Muhammad ibn Yaʿqub, Al-Kafi, vol. 1, p. 241 (capítulo del Mushaf de Fátima).

[19] Sanad Bahrani, Los rangos de la Excelencia Fátima, p. 19.

[20] Ibídem, p. 21. [21] Ibídem, p. 29.

[22] Sura Al-Ahzab, versículo 33.

[23] Sura Al-Imran, versículo 61.

[24] Sura Ash-Shura, versículo 23.

[25] Hakim Nishaburi, Al-Mustadrak, vol. 3, p. 153.

[26] Sanad Bahrani, Los rangos de la Excelencia Fátima, p. 178.

Firuzeh Daldari (investigadora, activista mediática y del ámbito virtual)