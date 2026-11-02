De Minab a México: Se rindió homenaje a la memoria de 168 niños iraníes

La Embajada de la República Islámica de Irán en México, en vísperas del Día de Muertos, una de las celebraciones culturales más importantes de ese país, acogió una ceremonia a la que asistieron alrededor de 200 personalidades políticas, académicas, culturales y artísticas, así como representantes de los medios de comunicación mexicanos. En el acto, las afinidades culturales entre ambos pueblos en torno al concepto de la muerte y la continuidad del vínculo con los seres queridos fallecidos se combinaron con el homenaje a la memoria de los 168 niños que perdieron la vida en Minab, del Líder mártir de la República Islámica de Irán y de los demás mártires de la guerra estadounidense-sionista.

La ceremonia se celebró en la sede de la Embajada de la República Islámica de Irán en México, con el objetivo de rendir homenaje a los mártires de Irán, en coincidencia con la antigua tradición del Día de Muertos y para destacar la importancia de preservar la memoria de los fallecidos. Entre los asistentes a este acto se encontraban diputados, profesores universitarios, responsables del ámbito de la cultura y las artes, artistas, periodistas de cadenas de televisión, entre ellas Canal 6, estudiantes, docentes escolares y activistas políticos. Entre las personalidades presentes destacaron María Magdalena Rosales Cruz, diputada; Xóchitl Bravo, diputada; Gerardo Tamayo, representante de la doctora Rosaura Ruiz, ministra de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México; y Ricardo Martínez, director de orquesta. El creador de la obra artística “Las mariposas de Minab” también asistió a la ceremonia y pronunció un discurso.

El embajador de la República Islámica de Irán en México, en su discurso, hizo referencia al lugar que ocupa el Día de Muertos en la cultura mexicana y destacó la importancia de esta tradición para mantener viva la memoria de los seres queridos fallecidos.

Al recordar a los niños fallecidos en Minab y al Líder mártir de la República Islámica de Irán, Su Eminencia el Ayatolá Seyed Ali Jamenei, abordó la idea de que, aunque los fallecidos ya no están físicamente entre nosotros, siguen presentes en la vida de quienes les sobreviven a través de los recuerdos, sus obras y los vínculos espirituales.

María Magdalena Rosales Cruz, diputada del Congreso de México, también pronunció un discurso en la ceremonia y destacó la necesidad de mantener viva la memoria de los niños de Minab.

Subrayó que no se debe permitir que la memoria de estos niños caiga en el olvido y consideró necesario atraer la atención de la opinión pública mundial hacia este suceso y el sufrimiento de las víctimas. El mensaje transmitido en esta parte de la ceremonia se centró en la importancia de preservar la memoria colectiva y evitar que el sufrimiento de personas inocentes quede relegado al olvido. La presencia de diputados mexicanos junto a personalidades del ámbito académico, cultural y mediático otorgó a esta ceremonia una dimensión que trascendió la de un simple acto conmemorativo y brindó una oportunidad para plantear la importancia de la responsabilidad moral de la comunidad internacional hacia las víctimas de la violencia.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la presencia del creador de la obra artística “Las mariposas de Minab”, quien pronunció un discurso durante el acto. Esta obra está vinculada a la memoria de los niños fallecidos en Minab, y la presencia de su creador aportó una dimensión artística y humana a la ceremonia. En este contexto, el arte fue considerado un lenguaje para transmitir el sufrimiento, preservar la memoria de las víctimas y fomentar la empatía entre los pueblos. El homenaje a los niños de Minab, celebrado en vísperas del Día de Muertos, transmitió un mensaje claro: los nombres y recuerdos de las víctimas no deben desvanecerse con el paso del tiempo, sino permanecer vivos en la memoria colectiva.