Los musulmanes de Estados Unidos se movilizan contra Trump; la guerra contra Irán y Gaza, en el centro de las protestas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los musulmanes de Estados Unidos y las instituciones islámicas del país, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato del Congreso, han lanzado una amplia campaña para aumentar la participación política de los musulmanes y hacer frente en las urnas a las políticas del Gobierno de Donald Trump; una campaña cuyos principales ejes son la oposición al apoyo de Washington al régimen sionista, la guerra contra Irán, el aumento de la islamofobia y el endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno estadounidense.

El descontento de los musulmanes estadounidenses con Trump: del apoyo a Israel a la guerra contra Irán

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos de los musulmanes en Estados Unidos, ha publicado un llamamiento en el que pide a quienes cumplan los requisitos que participen en las elecciones del martes. Los resultados de una encuesta de esta organización, difundida el 28 de octubre y en la que participaron 861 musulmanes estadounidenses, muestran que el 84 % de los encuestados está descontento con el desempeño de Trump y que solo el 6 % se declara satisfecho con la labor del presidente de Estados Unidos. Asimismo, el 72 % ha manifestado su intención de votar a candidatos demócratas.

Según esa misma encuesta, el 89 % de los musulmanes participantes considera que la postura de los candidatos sobre Gaza es un factor muy importante o extremadamente importante a la hora de decidir su voto. Estas cifras indican que el apoyo del Gobierno de Trump al régimen sionista en la guerra de Gaza, así como las posiciones de Washington ante la guerra contra Irán, se han convertido en uno de los factores más determinantes en la formación de la actitud política de una parte considerable de los musulmanes estadounidenses. El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas también ha anunciado que, en 2025, recibió 8.683 denuncias relacionadas con la discriminación contra musulmanes y árabes, la cifra más alta registrada desde que comenzó a publicar estas estadísticas en 1996.

Junto a las instituciones jurídicas y civiles, varios ulemas musulmanes de Estados Unidos también han exhortado a los musulmanes a acudir a las urnas, subrayando la necesidad de la participación política. Yasir Qadhi, uno de los ulemas musulmanes más reconocidos, afirmó en un mensaje dirigido a la comunidad musulmana estadounidense que los musulmanes deben ejercer sus derechos ciudadanos para apoyar a los candidatos que defienden la libertad y la justicia y se oponen al genocidio en el mundo. Al referirse al aumento de la hostilidad hacia el Islam en el ambiente político de Estados Unidos, consideró la participación electoral una responsabilidad cívica y social de los musulmanes.

Omar Suleiman, presidente del Instituto Islámico «Yaqeen», tras votar de forma anticipada y criticar el uso político de los ataques contra los musulmanes, afirmó: «Votar no lo es todo, pero tampoco es irrelevante». Pidió, en particular, a los musulmanes de los estados de Texas y Míchigan que participen en las elecciones. Suleiman, crítico de las políticas del Gobierno de Trump de apoyo al régimen sionista y de la guerra contra Irán, considera que los musulmanes no deben permitir que los ataques políticos y religiosos contra su comunidad queden sin respuesta cívica.

Los ataques de Trump a figuras musulmanas y el agravamiento de la islamofobia

Entretanto, las posturas antiislámicas de Trump y sus reiterados ataques a figuras musulmanas se han convertido también en uno de los ejes de las críticas de las organizaciones islámicas. El presidente de Estados Unidos atacó recientemente, en un acto de campaña en el estado de Míchigan, a Abdul El-Sayed, candidato musulmán al Senado de Estados Unidos.

Trump también ha convertido en reiteradas ocasiones a Ilhan Omar, representante musulmana en el Congreso por el estado de Minnesota, y a la comunidad de inmigrantes somalíes en blanco de sus declaraciones ofensivas.

Míchigan y Minnesota: epicentros de la influencia del voto musulmán en las elecciones

Míchigan y Minnesota se consideran dos de los principales focos de influencia del voto musulmán en los próximos comicios. En Míchigan, ciudades como Dearborn, Dearborn Heights y Hamtramck albergan a una población considerable de musulmanes y de personas de origen árabe. Abdul El-Sayed compite además en la carrera al Senado con Mike Rogers, candidato republicano, y, en caso de ganar, podría convertirse en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos. En Minnesota, la numerosa presencia de la comunidad somalí y la actividad política de figuras como Ilhan Omar han convertido al estado en uno de los centros de atención de las corrientes políticas y de las organizaciones islámicas.

Estos acontecimientos se interpretan como una continuación de la influencia del voto de los musulmanes y de las personas de origen árabe en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos; unos comicios en los que una parte de estos votantes se negó a apoyar a los candidatos demócratas debido al respaldo del Gobierno de Joe Biden a la guerra del régimen sionista en Gaza. Ahora, las encuestas citadas en el informe muestran que el descontento con las políticas de Trump hacia Palestina, Irán, la migración y los derechos de los musulmanes ha modificado las ecuaciones electorales de esta comunidad. Según las estimaciones del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, más de tres millones de musulmanes en Estados Unidos reúnen los requisitos para registrarse y participar en las elecciones; una población que, en los estados competitivos, podría desempeñar un papel decisivo en el resultado de algunas contiendas reñidas.