La huella de un cuento infantil en el nacimiento del amor hacia Amir al-Mu’minin (P)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Dije: «Quiero contarte un cuento nuevo», y empecé a narrar «el cuento de la Batalla de la Trinchera». Procuré respetar las pautas de la narración de cuentos, aunque algunas se me escaparon.

Dije: «La gente buena vivía en una ciudad. Un día Dios les dijo que la gente mala quería atacar su ciudad y destruirlo todo…». Seguí hablando hasta que llegué a «la trinchera». Antes de que preguntara «¿qué es una trinchera?», me adelanté con un ejemplo: «¿Te acuerdas de cuando íbamos a cruzar el arroyo? Yo te pregunto: “¿Puedes?”, y tú dices: “Sí”; entonces te agarro de la mano y tú saltas. Pero ¿has visto que algunos arroyos son muy grandes y no puedes saltarlos? Entonces mamá te coge en brazos y te lleva al otro lado. Pues una trinchera es como un arroyo enorme, tan enorme que ni siquiera los mayores pueden saltarla».

Esa explicación dio resultado. Mi objetivo era que comprendiera la fuerza de «Amr», para que después pudiera saborear la dulzura de la victoria de «ʿAlí Mawla (P)». Al fin y al cabo, el cuento termina con la victoria de «ʿAlí Mawla (P)». Cuando pregunta «¿quién es ʿAlí Mawla?», solo le digo: «El Imam ʿAlí (P)». Sé que busca señales con las que poder imaginarse a ʿAlí Mawla (P) en su mente.

Cuando el cuento de «ʿAlí Mawla (P)» pasó a formar parte de la rutina de nuestros cuentos, una noche, en una concentración, mi esposo me muestra el puesto de marcos de fotos para que compremos la imagen de «Agha Sayyid»; «Agha Sayyid» es la expresión que Muhammad Hasan emplea para referirse a nuestro nuevo Líder. Aún no había examinado bien las imágenes cuando mis ojos se detienen en un marco que contiene un dibujo de «ʿAlí Mawla (P)»; el dibujo original lo hizo Ruh al-Amin y, según creo, han cambiado el fondo. Le enseño la imagen a Muhammad Hasan y nuestra decisión pasa de comprar la imagen de «Agha Sayyid» a elegir la de «ʿAlí Mawla (P)».

Creo que hemos completado más su imagen mental; aunque él sigue queriendo, además de ver el rostro de ʿAlí Mawla (P), preguntar varias veces: «Mamá, ¿y entonces dónde está Amr?».

Le explico: «Mira, hijo mío, aquí no está Amr; ¡ʿAlí Mawla (P) también está pensando cómo derrotar a Amr!».

Aun así, al llegar a casa dice: «¡Quiero jugar a ser ʿAlí Mawla (P)!». Me pide que le ponga su abaya; tiene una abaya infantil de color marrón.

Después quiere un turbante; se lo hacemos con un pañuelo. Luego coge su espada de plástico. Su padre queda condenado a «hacer de Amr» y el juego comienza.

Llega la hora de dormir, pero el juego aún no ha terminado. Le digo: «Mamá, vamos a dormir». Responde: «Mamá, yo no duermo; ¡quiero pensar cómo derrotar a Amr!». Mi esposo y yo nos miramos y reímos. Cuando apoya la cabeza en la almohada, doy gracias a Dios de que mi hijo desee —aunque sea en apariencia— parecerse a Amir al-Mu’minin (P).