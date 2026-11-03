Los ataques de Arabia Saudí contra Yemen dejan 17 mártires y 59 heridos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ministerio de Salud de Yemen anunció que, a raíz de los ataques aéreos de Arabia Saudí durante las últimas 24 horas, 17 personas han sido martirizadas y otras 59 han resultado heridas, siendo la mayoría de las víctimas niños.

En un comunicado, el Ministerio de Salud del país señaló que la mayor parte de los mártires y heridos de los recientes ataques son niños, y que los heridos presentan lesiones de diversa gravedad.

Al referirse a que los ataques aéreos sauditas han tenido como blanco zonas residenciales, refugios seguros y mercados muy concurridos, el Ministerio afirmó que la continuación de las operaciones aéreas en esta fase evidencia una política organizada para causar el mayor número posible de bajas entre la población civil.

El Ministerio de Salud de Yemen también calificó estos ataques de violación flagrante del derecho internacional humanitario y subrayó que dichas acciones se suman al conjunto de crímenes de guerra cometidos contra el pueblo yemení.

El comunicado señala que las cifras de víctimas reflejan la magnitud de la catástrofe humanitaria en Yemen. El Ministerio de Salud del país instó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a actuar de inmediato para detener estos ataques y exigir responsabilidades a sus autores.

109 ataques aéreos de Arabia Saudí en 24 horas

Entretanto, el general de brigada Yahya Sarea, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, anunció que los cazas saudíes han llevado a cabo, durante las últimas 24 horas, 109 ataques aéreos contra las provincias de Saada, Taiz, Lahj, Al Jawf y Al Hudeida, lo que provocó la muerte y heridas de un número de civiles.

En un breve comunicado difundido anoche, Sarea afirmó que los ataques se efectuaron con cazas F-15 y Typhoon, y que estas aeronaves despegaron de las bases de Jamis Mushait y Taif.

Según el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el total de ataques aéreos y con misiles de Arabia Saudí desde el inicio de la escalada de tensiones contra este país asciende a 3939.