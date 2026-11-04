Qalibaf: “El pueblo estadounidense dijo 'no' a la belicosidad del gobierno de Trump”

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Qalibaf señaló: “Ya sea por conciencia o por la presión del costo de la vida, el pueblo estadounidense dijo 'no' a la guerra, y nosotros también respaldamos este mensaje”.

El presidente del Parlamento iraní advirtió así de manera implícita contra la belicosidad del gobierno estadounidense, y subrayó que el rechazo popular a la guerra refleja tanto una postura ética como el impacto económico que el conflicto ha tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Qalibaf concluyó con una advertencia directa a Washington: “Si el gobierno estadounidense traiciona la voluntad popular de su propio pueblo para servir a los amos y chantajistas internacionales, comprenderá que nuestra respuesta se convertirá en una pesadilla para el gobierno estadounidense”.

Sus declaraciones se producen tras la contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas, en las que el descontento con la guerra contra Irán, la crisis energética y el aumento del costo de la vida fueron factores determinantes, y reflejan la lectura iraní de que el resultado electoral supone un rechazo popular a la política belicista de Trump y una validación de la resistencia iraní.