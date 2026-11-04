Líder de la Revolución: Quienes albergan la más mínima esperanza de que el sistema hegemónico cambie su comportamiento están profundamente equivocados

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Líder Supremo de la Revolución Islámica afirmó en un mensaje con motivo del Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia Global: «Si todavía hay quienes albergan la más mínima esperanza en un cambio de comportamiento o en un relevo de partidos y facciones dentro del sistema hegemónico, o creen que, haciendo concesiones a Estados Unidos, pueden disuadirlo de su enemistad contra la nación iraní, están profundamente equivocados».

El texto del mensaje del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí con motivo del Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia Global es el siguiente:

«Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia Global, un día que reúne en sí una serie de hitos en la confrontación del Frente de la Verdad contra el Frente de la Falsedad, y del Frente de los oprimidos contra el Frente de los opresores. Tal vez pueda decirse que, este 4 de noviembre (13 de Aban), la nación iraní tiene más claro y más nítido que en cualquier otro año su ajuste de cuentas con los criminales de Estados Unidos. Sin embargo, repasar las raíces, las causas y los hitos de la creciente hostilidad de Estados Unidos, así como de la firme confrontación de la nación iraní frente a ella, es la lámpara que ilumina el camino futuro.

El punto de partida de la opresión de Estados Unidos contra la nación iraní se remonta a más de siete décadas atrás, cuando organizó el golpe de Estado del 19 de agosto (28 de Mordad) para perpetuar el saqueo de los recursos y las riquezas nacionales, en particular el petróleo. Las décadas siguientes, hasta el triunfo de la Revolución Islámica, fueron también una época en la que los gobernantes estadounidenses hicieron enormes esfuerzos por expoliar los bienes de la nación iraní. En ese camino, con la creación de la SAVAK y la imposición de un pesado clima de seguridad sobre la sociedad, dieron mayor margen al régimen tiránico de entonces para reprimir cualquier movimiento de protesta. En vísperas del glorioso triunfo de la Revolución Islámica, recurrieron además a toda clase de artimañas para preservar su gobierno títere. Y de su conducta hostil tras el triunfo de la gran revolución de la nación iraní puede presentarse una larga lista de acciones contra el pueblo: el apoyo a los grupos separatistas, a los golpistas y a los hipócritas ciegos de corazón, que asesinaron con crueldad no solo a élites científicas, políticas y sociales, sino también a multitud de ciudadanos corrientes; el respaldo directo y total al partido Baaz en la primera guerra impuesta; la masacre de civiles en el avión de pasajeros; las sanciones económicas extensas, prolongadas y severas; la planificación y el apoyo a numerosos disturbios y sediciones, incluso con ayuda armamentística; el asesinato del comandante Soleimani, héroe nacional de Irán y de la nación islámica; el robo de los bienes y haberes de la nación iraní en diversos países; y, por último, la agresión militar directa en la segunda y la tercera guerras impuestas, con el martirio de un gran número de élites, científicos y comandantes, y de una multitud de gente oprimida de Irán, desde recién nacidos y niños hasta ancianos, y a la cabeza de todos ellos el Líder de gran estatura de la Revolución Islámica, que Dios santifique su alma pura.

En todas estas etapas, los arrogantes cabecillas de Estados Unidos y sus lacayos han buscado siempre imponer su dominio y la rendición de Irán. Incluso en las últimas versiones de este abuso de fuerza, han dejado de lado todas las formalidades y apariencias internacionales falsas y engañosas, y persiguen descaradamente la fragmentación del país, que la nación se rinda de rodillas, el derrumbe del sistema y la destrucción de la auténtica y milenaria civilización de Irán. Y, por supuesto, en cada etapa se han topado con el muro firme de la realidad sobre el terreno y con las rocas inquebrantables de la voluntad de la valiente nación iraní, y han dejado el resultado de sus cálculos erróneos y de sus ilusiones arrogantes en forma de costos muy pesados sobre los hombros del pueblo estadounidense y de los gobiernos títeres de Estados Unidos.

Hoy, la historia de la antigua enemistad de Estados Unidos con la nación musulmana de Irán, y de la resistencia valerosa de todos los iraníes frente a este enemigo, ha llegado a un punto en que no solo el 4 de noviembre (13 de Aban), sino todos los días y todas las horas, son jornadas de firmeza y de lucha contra el Gran Satán. Hoy, el escenario del Golfo Pérsico, especialmente el estrecho de Ormuz, ha sellado la falsedad del mito de la invencibilidad de Estados Unidos, y ha mostrado la debilidad y el servilismo de los gobiernos que no confían en más fuerza que la de su propio pueblo, así como la deslealtad y la impotencia de las grandes potencias a la hora de defender a sus gobiernos títeres. La gestión iraní del estrecho de Ormuz y la destrucción de las bases militares estadounidenses en los países de la región fueron una reacción a la agresión y al crimen de Estados Unidos en la tercera guerra impuesta, pero al mismo tiempo se consideran una yihad inicial contra la arrogancia a escala regional, que, si se repiten las agresiones, adquirirá dimensiones mucho más amplias. Esta muestra de poder, junto con la unidad de los distintos ámbitos del Frente de la Verdad y las hazañas inteligentes y poderosas del Frente de la Resistencia, desde Palestina y el Líbano hasta Irak y Yemen, es el amanecer claro y esperanzador del ascenso de la bandera del Frente de la Verdad y la base para un nuevo orden mundial. Porque, cuando el Frente de la Verdad tiene confianza en Dios, perseverancia y espíritu de sacrificio, el Frente de la Falsedad, con todo su poder y capacidad, sea quien sea y sea lo que sea, no podrá resistirle, y la retirada y la derrota son su destino ineludible: اِن‌َّ الباطلَ کانَ زَهوقا.

Gracias a Dios, la nación iraní ha aprendido bien grandes lecciones de las enseñanzas del islam puro de Muhammad (la paz sea con él y su familia), de los conocimientos de la Revolución Islámica y de la escuela de sus sabios dirigentes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, que Dios eleve su noble rango, y, día tras día, con el cumplimiento de las promesas divinas, su fe en la legitimidad de este camino se ha hecho más profunda. Hoy, como resultado del descrédito que los propios arrogantes se han causado, el poder y el dominio de Estados Unidos, en declive, han sufrido una caída irreversible tanto en la dimensión del poder duro militar como en la del poder blando internacional, y su proceso de desplome se ha acelerado.

Si todavía hay quienes albergan la más mínima esperanza en un cambio de comportamiento o en un relevo de partidos y facciones dentro del sistema hegemónico, o creen que, haciendo concesiones a Estados Unidos, pueden disuadirlo de su enemistad contra la nación iraní, están profundamente equivocados. Esta idea falsa es una ingratitud hacia las grandes victorias que la nación musulmana de Irán ha alcanzado a la sombra de la confianza en Dios, la perseverancia y la lucha. El anhelo del Gran Satán es la rendición incondicional de la nación iraní, y la menor inclinación a rendirse ante el enemigo dominador echaría por tierra el inmenso capital obtenido gracias a la sangre de los mártires y al sacrificio de todos los miembros de la nación, y volvería aún más atrevido al enemigo arrogante en sus ambiciones desmedidas y en sus futuras guerras y osadías.

El único camino para alcanzar el punto de la disuasión absoluta es continuar con la estrategia de «cuanto más fuerte sea Irán» en la senda del progreso integral; y la integridad, la unidad y la cohesión social son el elemento principal del éxito en este camino, y deben regir toda palabra y acción individual y social, tanto de la nación como de los responsables gobernantes. En este ámbito, así como el apoyo de la nación a los responsables es necesario, también es importante que los responsables mantengan y refuercen su atención al servicio redoblado y yihadista, a la cercanía sincera con el pueblo, a la garantía de su sustento y bienestar, a su desarrollo material y espiritual, y a la preservación de su dignidad e independencia.

El sector pionero para construir el futuro luminoso y glorioso de nuestro querido Irán son nuestros jóvenes, universitarios y estudiantes, que deben buscar de manera constante conquistar y arrasar la oscura guarida de «la desesperanza, el desánimo y el “no se puede”», y tomar la luminosa casa de «la esperanza y el “sí podemos”». Lo que exige esta misión es una extraordinaria preparación y estar equipados con toda clase de armas: la ciencia, la piedad, la destreza, la ética, la voluntad y un esfuerzo extraordinario, así como un «compromiso compartido» para alcanzar las metas elevadas.

Es de esperar que, por la gracia de Dios y por la súplica de nuestro Señor (que Dios apresure su alivio), la nación iraní experimente cuanto antes la victoria, la felicidad y el progreso integral, y que se creen las condiciones para un declive cada vez mayor y más rápido del dominio del Gran Satán. اِنّهم یَرونَهُ بعیداً و نَراهُ قریباً.»