Exmilitar israelí revela: Llamábamos terroristas a personas inocentes

Ayelet Kroizer, una exintegrante de la unidad del portavoz del ejército del régimen israelí ha revelado los mecanismos de propaganda de esta institución para ganarse el apoyo de la opinión pública y legitimar sus crímenes contra los palestinos.

Kroizer afirmó que se calificaba de “terroristas” a palestinos inocentes y que los comunicados militares se adaptaban para reforzar el apoyo de la opinión pública y obtener legitimidad internacional para las operaciones del ejército.

La exintegrante de la unidad del portavoz del ejército israelí hizo estas declaraciones en una publicación en la red social estadounidense X, en la que anunció su nombramiento como portavoz de Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio), una organización israelí que difunde testimonios de exmilitares sobre los abusos cometidos por las fuerzas armadas en los territorios palestinos ocupados.

“Durante mi servicio, manipulaba los detalles que se difundían a los medios de comunicación. Vi cómo se atribuía la palabra ‘terrorista’ incluso a palestinos inocentes y cómo se adaptaban los comunicados al público al que iban dirigidos y al objetivo que se pretendía alcanzar”, escribió.

Kroizer señaló que su trabajo le permitió conocer no solo las condiciones de vida en Cisjordania y Gaza, sino también la manera en que el ejército decidía presentar la realidad ante la opinión pública.

Describió el amplio control que ejercía la unidad del portavoz del ejército sobre la percepción pública de los acontecimientos y afirmó que esta trataba la verdad como si fuera una agencia de relaciones públicas, en lugar de actuar como una institución obligada a rendir cuentas ante la ciudadanía.

Según explicó, el objetivo declarado de la unidad al dirigirse al público israelí era reforzar la confianza de la población en el ejército. “El derecho del público a conocer la verdad quedaba, en el mejor de los casos, relegado a un segundo plano”, añadió.

En cuanto al público internacional, el propósito era reforzar y ampliar la legitimidad de las operaciones militares.

“También en este caso, el precio era la verdad”, escribió.

Kroizer también relató cómo, después de difundirse comunicados sobre ataques con un elevado número de víctimas mortales, se añadían de manera rutinaria expresiones de pesar.

“Aprendí a informar de la muerte de decenas de personas en un solo ataque y a añadir automáticamente que lamentábamos cualquier daño causado a personas ajenas a los enfrentamientos. Esa era la rutina durante mi servicio”, recalcó.

Kroizer contó que creció en una comunidad ultraortodoxa y que renunció a su exención del servicio militar hace tres años para alistarse durante la guerra.

“Me alisté para participar en lo que entonces creía que era la defensa del país”, comentó.

Precisó que nunca había imaginado que, al terminar el servicio militar, en lugar de viajar o comenzar sus estudios, se incorporaría a Breaking the Silence.

La organización celebró su nombramiento en una publicación en X y afirmó que había llegado el momento de sacar a la luz la verdad sobre la ocupación.

Kroizer concluyó su mensaje instando a otras personas que habían servido durante la guerra a romper el silencio.

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ha causado la muerte de más de 74 000 palestinos y heridas a más de 175 000, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. La guerra también ha destruido alrededor del 90 % de las infraestructuras civiles de la Franja.