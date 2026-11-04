Encuesta reveladora en el Líbano y mensaje claro de los shiíes: respaldo rotundo a la continuidad del papel disuasorio de las armas de la Resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los resultados de una nueva encuesta realizada en el Líbano revelan que, pese a la crisis económica, la destrucción de las infraestructuras y las amenazas persistentes del régimen sionista, una parte considerable de la comunidad shií del país sigue considerando la resistencia armada uno de los principales instrumentos para defender el territorio y hacer frente a la ocupación. Por otro lado, la desconfianza generalizada hacia el Gobierno y la Presidencia del Líbano ha puesto de manifiesto la brecha entre las opiniones de los encuestados y las políticas oficiales sobre las armas de la Resistencia.

Según el artículo del diario Al-Akhbar titulado «Los shiíes del Líbano: las armas de la Resistencia, más importantes que el sustento y la economía», los resultados de la encuesta reflejan la continuidad y el fortalecimiento de la postura política, de seguridad y económica de la comunidad shií libanesa.

La encuesta, realizada por el «Centro Islámico de Estudios y Documentación» bajo el título «La opinión de la comunidad shií sobre la liberación del territorio y las posturas políticas», abarca a 1.065 ciudadanos shiíes residentes en el Líbano.

Las muestras de este estudio fueron seleccionadas en distintas zonas de residencia de los shiíes, entre ellas el sur del Líbano, Nabatieh, Baalbek-Hermel, la Becá central y occidental, Beirut y el Monte Líbano, en particular los suburbios del sur de Beirut y las zonas de Kayfoun y Qmatieh.

La prioridad de poner fin a la ocupación sobre las dificultades de sustento

Según los resultados de la encuesta, el 62,3 % de los participantes consideró que poner fin a la ocupación del régimen sionista es el asunto más importante al que se enfrentan. Asimismo, el 48,4 % de los encuestados señaló la resistencia armada como el instrumento más eficaz para liberar los territorios ocupados y garantizar la seguridad y la soberanía del Líbano.

Estos resultados se publican en un contexto en el que una amplia parte de los encuestados se muestra pesimista sobre su futuro económico: cerca del 80 % valoró negativamente su situación de sustento en comparación con el año pasado.

En cuanto a las expectativas económicas, solo el 3 % de los participantes confía en una mejora notable de sus condiciones de vida, mientras que el 20 % plantea la posibilidad de una mejora relativa de la situación.

El diario Al-Akhbar, al referirse a estos hallazgos, subrayó que el deterioro de las condiciones de vida, al menos entre los encuestados, no ha llevado a descartar la opción de la resistencia armada y que la cuestión de la ocupación sigue ocupando un lugar central entre sus prioridades.

El 84 %: las armas de la Resistencia, instrumento de protección y disuasión

Una de las secciones más importantes de la encuesta se dedica a la opinión de los encuestados sobre el lugar que ocupan las armas de la Resistencia en la estructura defensiva del Líbano.

Según los resultados publicados, el 84 % de los participantes cree que el papel de las armas de la Resistencia es proteger al Líbano y ejercer disuasión frente a las amenazas mientras estas persistan. En cambio, solo el 4 % de los encuestados apoya que el monopolio de las armas quede en manos del Estado.

En otra pregunta sobre el camino más eficaz para liberar el territorio y garantizar la soberanía del Líbano, cerca de la mitad de los encuestados eligió la resistencia armada, mientras que el 16 % consideró más adecuada la vía iraní-estadounidense y el 13 % optó por la diplomacia y las negociaciones.

Esta diferencia estadística se plantea en un momento en que la cuestión del monopolio de las armas por parte del Estado se ha convertido, en los últimos meses, en uno de los principales ejes de desacuerdo entre el Gobierno libanés y Hezbolá.

La opinión de la comunidad shií sobre la decisión de guerra y paz

Los resultados de la encuesta muestran que el 53,5 % de los encuestados cree que la decisión sobre la guerra y la paz debe estar exclusivamente en manos de la Resistencia. En cambio, el 37,6 % reclama que esta decisión se adopte sobre la base de un acuerdo entre el Gobierno y la Resistencia.

En consecuencia, aunque la entrega total de la facultad de decisión a la Resistencia obtuvo el mayor respaldo entre las opciones planteadas, una parte considerable de los encuestados también apoyó un mecanismo basado en la participación del Gobierno y la Resistencia.

En otra sección de la encuesta, se preguntó a quienes consideran la resistencia armada el mejor camino para liberar el territorio por la posibilidad de reanudar las operaciones militares.

En este grupo, el 54 % apoyó la reanudación de las operaciones incluso ante la posibilidad de que regrese la guerra, mientras que el 24 % pidió continuarlas a un nivel que no desemboque en el reinicio de una guerra de gran escala.

El 88 % desconfía del Gobierno: brecha entre la comunidad shií y las instituciones políticas

Los resultados de la encuesta evidencian un alto nivel de desconfianza de los encuestados hacia las instituciones políticas oficiales del Líbano. Según los datos publicados, el 81 % de los participantes no confía en la Presidencia del Líbano y el 88 % declaró su desconfianza hacia el actual Gobierno.

Asimismo, la satisfacción con el desempeño del Gobierno es de solo el 12 %, y el 81 % de los encuestados pidió un cambio de Gobierno.

Estas cifras se publican en un momento en que Joseph Aoun, presidente del Líbano, y Nawaf Salam, primer ministro del país, han insistido en los últimos meses en la necesidad de que el monopolio de las armas esté en manos del Estado y de que la decisión sobre la guerra y la paz se confíe a las instituciones oficiales.

En contraposición, Hezbolá del Líbano vincula la cuestión de las armas de la Resistencia con la continuación de la ocupación, los ataques de Israel y la necesidad de contar con garantías eficaces para la seguridad del país.

Desde esta perspectiva, los resultados de la encuesta de Al-Akhbar muestran una distancia significativa entre las posturas declaradas por el Gobierno sobre las armas y la opinión de una gran parte de los shiíes que participaron en este estudio.

El 56 % confía en el Ejército libanés

A pesar de la amplia desconfianza de los encuestados hacia el Gobierno y la Presidencia, los resultados de la encuesta son distintos en lo que respecta al Ejército libanés. Según los hallazgos, el 56 % de los participantes confía en el Ejército del Líbano.

Esta diferencia entre el grado de confianza en el Ejército y en las instituciones políticas indica que la actitud crítica de los encuestados hacia el Gobierno no implica necesariamente su oposición a todas las instituciones oficiales del país.

De hecho, la coexistencia del apoyo a la Resistencia y de una confianza relativa en el Ejército puede indicar que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre los arreglos de defensa y seguridad, aunque el desacuerdo sobre quién debe tomar las decisiones en materia de guerra y paz sigue vigente.

El 97 % se opone a la normalización de relaciones con el régimen sionista

Otra sección de esta encuesta se dedica a la actitud de la comunidad shií hacia las relaciones del Líbano con el régimen sionista. Según los resultados, el 97 % de los encuestados se opuso a la normalización de relaciones con Israel.

Asimismo, el 86 % de los participantes mostró una postura negativa hacia el acuerdo marco entre las autoridades libanesas y la parte israelí.

Estas cifras muestran que la oposición a la normalización de relaciones goza de un alto nivel de respaldo entre las personas que participaron en la encuesta y guarda relación con sus posturas sobre la continuidad del papel defensivo de la Resistencia.

El 77 % respalda electoralmente las listas de la Resistencia

Otro de los hallazgos más importantes de la encuesta se refiere al comportamiento electoral de la comunidad shií del Líbano.

Según los resultados, el 77 % de los encuestados declaró que, en caso de celebrarse elecciones parlamentarias, votaría por las listas vinculadas a la Resistencia o respaldadas por ella.

Estas cifras se publican en un momento en que el Parlamento libanés, en marzo de 2026, prorrogó su mandato por dos años y aplazó la celebración de las elecciones parlamentarias hasta 2028.

La encuesta también muestra que el 32 % de los participantes evalúa el desempeño de sus representantes según la prestación de servicios y el desarrollo, mientras que el 30 % toma como criterio principal su papel nacional.

En cambio, al valorar a otras corrientes políticas shiíes, el 70 % de los encuestados señaló como criterio más importante la postura de esas corrientes frente a la resistencia contra Israel, y solo el 15 % dio prioridad al desarrollo local.

Esta diferencia indica que, al evaluar a los representantes y a las corrientes políticas, los encuestados consideran la posición de la Resistencia un indicador determinante, además de las cuestiones de sustento y servicios.

Publicación de la encuesta en pleno desacuerdo sobre las armas de la Resistencia

La publicación de los resultados de este estudio coincide con la intensificación de las disputas internas del Líbano en torno a las armas de Hezbolá y el futuro de los arreglos de seguridad en el sur del país. El Gobierno de Nawaf Salam ha declarado reiteradamente en los últimos meses que el monopolio de las armas y la facultad de decidir sobre la guerra y la paz deben estar en manos de las instituciones oficiales del Estado. En contraposición, los responsables de Hezbolá han subrayado la necesidad de poner fin a la ocupación israelí, detener los ataques y crear garantías reales para la seguridad del Líbano.

Mientras tanto, los informes sobre los acontecimientos de octubre de 2026 indican que las operaciones militares del régimen sionista en el sur del Líbano y el desacuerdo sobre la forma de aplicar los acuerdos de seguridad han continuado.

Esta situación ha convertido el debate sobre el futuro de las armas de la Resistencia en una cuestión vinculada a la seguridad de las fronteras, la soberanía nacional, la reconstrucción de las zonas dañadas y las relaciones políticas internas del Líbano.

Continuidad del apoyo a la Resistencia pese a las dificultades económicas

Al analizar los resultados de la encuesta, el diario Al-Akhbar señaló también otro punto: según este periódico, la encuesta se realizó en un momento en que Hezbolá aún no había comenzado ni anunciado el pago de ayudas para el alojamiento a los propietarios de las viviendas destruidas en los ataques de Israel.

Basándose en la fecha de realización de la encuesta, el diario descartó que estos pagos hayan tenido un efecto directo en los resultados, aunque el examen completo de los factores que influyen en la actitud de los encuestados exige un estudio independiente del método y de los datos de la investigación.

En conjunto, los hallazgos publicados muestran que, entre los shiíes que participaron en esta encuesta, la preocupación por la economía y el sustento coexiste con el apoyo a la continuidad del papel de la Resistencia en la defensa del Líbano.

Por otra parte, la fuerte desconfianza hacia el Gobierno y la Presidencia, la amplia oposición a la normalización de relaciones con el régimen sionista y el respaldo electoral a las listas de la Resistencia ofrecen un retrato de la actitud política de los encuestados, en el que la seguridad y la lucha contra la ocupación ocupan un lugar central.

En la delicada situación actual del Líbano, los resultados de esta investigación pueden convertirse en uno de los nuevos ejes del debate sobre la relación entre la comunidad shií, la Resistencia, el Gobierno y el futuro de la estructura defensiva del país.