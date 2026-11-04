Trump y sus aliados admiten el coste político de la guerra contra Irán: ¡hemos perdido, y de mala manera!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según The New York Post, varias figuras cercanas a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, consideran la guerra contra Irán el principal factor de la derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato y de la pérdida de la mayoría de este partido en la Cámara de Representantes y en el Senado. Estas personas creen que los costes económicos de la guerra, en particular el aumento de los precios de los combustibles y de la energía, intensificaron el descontento de los votantes y desembocaron en la derrota electoral del Partido Republicano.

La guerra contra Irán: un coste que se apunta en la cuenta de Trump

Uno de los estrategas republicanos que participó en las campañas de las elecciones de mitad de mandato, en declaraciones a The New York Post y criticando las consecuencias de la guerra, afirmó: «Espero que Chuck Schumer llame a Benjamin Netanyahu y le dé las gracias por su victoria; ¡esta guerra fue una catástrofe!».

Citando a otro estratega republicano de alto rango, The New York Post subrayó, en referencia al aumento de los precios de la gasolina y del diésel, que la guerra de Irán fue la causa principal del repunte de los costes energéticos, y no los aranceles comerciales. Este estratega afirmó que, si el Partido Republicano quiere reconstruir su posición, debe, en primer lugar, poner fin a la guerra de Irán y regresar a una política exterior basada en la prioridad de los intereses de Estados Unidos. Una fuente cercana a Trump criticó también, en tono duro, el papel de los asesores del presidente a la hora de empujarlo a la guerra y los acusó de darle consejos erróneos.

Críticas a los asesores de Trump: una guerra sin estrategia de salida

Al hilo de estas críticas, uno de los asesores políticos de Trump afirmó que algunas personas del entorno del presidente lo metieron en una guerra para cuyo final no existía ningún plan realista. Añadió que los asesores le habían hecho creer a Trump que podía salir del conflicto cuando quisiera, pero que, en la práctica, Estados Unidos ha quedado atrapado en una situación de la que no es fácil salir. Estos asesores, en lugar de asumir la responsabilidad de su decisión, se dedican ahora a justificar su actuación.

John Ullyot, antiguo funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante la primera Administración de Trump, también criticó la gestión de la guerra y afirmó que, durante el primer mandato presidencial de Trump, los responsables de una decisión así probablemente habrían sido destituidos mucho antes. Subrayó que los votantes habían elegido a Trump para que redujera el coste de la vida y cumpliera sus promesas en el ámbito interno, y no para ver una guerra interminable en Irán y un aumento de los gastos de la vida diaria.

El estrecho de Ormuz y la presión económica sobre los ciudadanos estadounidenses

Según el informe de The New York Post, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero, animada por Benjamin Netanyahu, a pesar de que Trump había afirmado anteriormente que los ataques aéreos estadounidenses habían destruido por completo el programa nuclear de Irán. Al comienzo de la guerra, había pronosticado que los enfrentamientos durarían unas cuatro semanas, pero la guerra se ha prolongado más de ocho meses.

El periódico estadounidense escribió que la perturbación del tráfico de buques por el estrecho de Ormuz durante la guerra provocó un aumento de los precios mundiales de la energía y, a continuación, también subieron en Estados Unidos el coste de los combustibles, la tasa de inflación y los tipos de interés. Estos acontecimientos intensificaron la presión económica sobre los hogares estadounidenses y se convirtieron en uno de los ejes de las críticas a las políticas del Gobierno de Trump.

Según The New York Post, aunque el lunes el precio del petróleo cayó de forma brusca ante el aumento de las esperanzas puestas en las negociaciones de paz y el paso de más petroleros por el estrecho de Ormuz, este cambio llegó demasiado tarde para influir de manera apreciable en el resultado de las elecciones.

Trump: la guerra de Irán fue parte de la causa de la derrota

Donald Trump, en reacción a la derrota de los republicanos, admitió en cierta medida el efecto de la guerra de Irán en los resultados electorales, pero al mismo tiempo defendió su decisión de continuar la guerra. En una entrevista con la cadena Fox News dijo: «Creo que parte del asunto tuvo que ver con Irán», pero afirmó que sus acciones contra Irán tendrán una importancia histórica mayor que los resultados de aquella misma noche.

Trump también, al reaccionar al fracaso de los candidatos republicanos, afirmó que, si él mismo hubiera sido candidato en las elecciones, el resultado habría sido distinto y los votantes lo habrían respaldado por la masiva asistencia a sus mítines electorales. Estas declaraciones se produjeron en un momento en que varios de sus aliados políticos, en contra de esta valoración, han señalado la guerra contra Irán y sus consecuencias económicas como uno de los principales factores de la derrota del Partido Republicano.