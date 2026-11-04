La Hawza y la universidad deben tener el Corán como eje y hacer de él el centro del alzamiento de la sociedad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La sesión semanal de la clase de ética del Gran Ayatolá Javadi Amoli se celebró esta mañana, miércoles 4 de noviembre de 2026, en la mezquita Azam de Qom, con la presencia de personas de distintos sectores de la sociedad.

Al comienzo de la sesión, el Ayatolá Javadi Amoli felicitó el aniversario del 4 de noviembre (13 de Aban), honró la memoria de los mártires de esa jornada y, al recordar los hechos históricos de esta efeméride, rezó por los mártires de la Revolución Islámica, en especial por los del 4 de noviembre y por los mártires recientes, y pidió a Dios Todopoderoso que los reúna con los mártires de Karbala.

Al referirse a las luminosas palabras de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) sobre las características de los allegados de Dios, afirmó: «Los allegados de Dios son quienes hacen del Corán su propio eje y también hacen que la sociedad gire en torno al Corán».

Señaló que la responsabilidad principal de los miembros de la Hawza y de los universitarios es alzarse con el Corán y colocar las enseñanzas reveladas en el centro del conocimiento y de la acción, y añadió: Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) dice sobre los allegados de Dios: «بِهِمْ عُلِمَ الْکِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا، وَ بِهِمْ قَامَ الْکِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا». Es decir, gracias a estos allegados de Dios el Corán es conocido y comprendido, y por medio de ellos el Corán se levanta en la sociedad.

La Hawza y la universidad son responsables de que la sociedad gire en torno al Corán

Al subrayar que el Corán debe ser el eje del conocimiento y del alzamiento de la sociedad, afirmó: «Si el Corán ha de ser el eje del conocimiento en la sociedad, la Hawza y la universidad son responsables; y si ha de ser el eje del alzamiento y del movimiento de la sociedad, también lo son. Aunque todos tenemos responsabilidad, la responsabilidad fundamental en este ámbito recae sobre los sabios, los eruditos de la Hawza y los de la universidad».

Añadió, al señalar que el conocimiento del Libro se materializa por medio de los sabios y de la comunidad científica: «Los allegados de Dios son quienes tienen el Corán como eje de su conocimiento, y el Corán, a su vez, se difunde en la sociedad por medio de ellos. La presencia del Corán, su comprensión y la acción conforme a él deben hacerse realidad por medio de los eruditos y sabios de la Hawza y de la universidad, y ellos mismos deben basar su alzamiento en el Corán».

El Ayatolá Javadi Amoli, al subrayar que el Corán no es solo un libro para recitar y obtener recompensa, afirmó: «El Sagrado Corán es un libro de investigación científica; nos enseña cómo es el mundo, quién lo ha creado y sobre qué fundamento se asienta el sistema de la existencia. Todas las partículas de este universo han sido creadas con ciencia y con medida, y nada en este sistema carece de causa y de un camino científico».

Añadió que el ser humano recibe sus conocimientos del mundo y del sistema de la creación: «El ingeniero agrónomo sabe que, para que un huerto dé fruto, deben reunirse la tierra adecuada, la semilla adecuada, el agua adecuada y las condiciones necesarias; si falta alguno de estos elementos, no se obtiene fruto. Cada árbol tiene sus propias condiciones y su propio sistema. Todas las ciencias del ser humano proceden de esta misma existencia y de este sistema que la Esencia Sagrada divina ha puesto a su disposición; el ser humano nunca ha tenido ni tiene ninguna ciencia por sí mismo, sino que las toma todas del mundo. Por tanto, el mundo es el Libro de Dios».

Los sabios y la comunidad científica deben estrechar su familiaridad con el Sagrado Corán

A continuación subrayó la necesidad de que los sabios y la comunidad científica se familiaricen más con el Sagrado Corán: «No debe ocurrir que leamos el Corán solo para obtener la recompensa de la noche del viernes. Es deber de todos nosotros contar con un programa coránico. La propuesta es que, así como tenemos las clases habituales, cada uno de nosotros estudie y debata en grupo el Corán completo. No hace falta entrar desde el principio en una exégesis profunda; basta con comprender las líneas generales de los versículos y saber qué quiere decir el Corán y, si es necesario, para comprenderlo mejor, recurrir a las exégesis».

Al referirse al esfuerzo científico de varias generaciones de investigadores en la elaboración de la obra Tafsir al-Tasnim, el Ayatolá Javadi Amoli afirmó: «Esta obra es fruto del esfuerzo de la Hawza; no es el trabajo personal de una sola persona, sino el resultado de unos cuarenta años de esfuerzo y de cuatro generaciones de estudiosos de la Hawza. Cada generación, durante unos diez años, trabajó en este camino con su propio pensamiento, su propia comprensión y su propia mirada de la Hawza y de la universidad, planteando preguntas y dando respuestas. Con todo, lo escrito es una gota del océano del Sagrado Corán; lo importante es que todos seamos lectores e investigadores del Corán».

La victoria de la verdad sobre la falsedad es una promesa firme del Sagrado Corán

En otra parte de su discurso, al referirse a la tradición divina en el enfrentamiento entre la verdad y la falsedad, afirmó: «El Sagrado Corán, en todos los casos, del pasado y del presente, en que habla de la lucha entre la verdad y la falsedad, nos enseña que la verdad vence y que es imposible que la falsedad se alce contra la verdad y acabe triunfando. ﴿لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾. Este es un principio general y el dictamen del sistema de la creación».

El Ayatolá Javadi Amoli, al referirse a los ataques de los enemigos y al martirio del Líder, de sabios y de un grupo de ciudadanos y basiyíes, en especial de los niños de Minab, afirmó: «Aunque el extranjero ha atacado, ha causado daños y ha martirizado a seres queridos, no debemos olvidar la promesa de Dios: la derrota de Estados Unidos e Israel es segura. El Corán dice a la gente de la verdad que no se preocupe; allí donde haya una guerra entre la verdad y la falsedad, la verdad vencerá. Esto no es solo un anuncio de lo oculto, sino que da cuenta de una tradición y de un sistema que la Esencia Sagrada divina ha establecido en el mundo».

Subrayó: «La insistencia del Corán en exponer estas cuestiones tiene por objeto que la comunidad de los creyentes sepa que, en la lucha entre la verdad y la falsedad, no debe caer en el miedo ni en la duda; la victoria de la verdad es una promesa firme de Dios y el éxito del Islam y de los musulmanes es seguro».

El Islam es la religión que forma hombres generosos y valientes

A continuación, al referirse a las narraciones sobre la defensa del territorio y la resistencia a los agresores, afirmó: «Una de las órdenes oficiales del Islam es formar hombres generosos, combatientes y valientes. El Islam es la religión que educa a seres humanos valientes y generosos».

El Ayatolá Javadi Amoli, al aludir a narraciones del Imam al-Báqir (P) y del Imam al-Sadiq (P) sobre la conducta y las posturas de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en la defensa del territorio y la resistencia a los agresores, afirmó: «Estas narraciones no tratan de las normas de la oración ni de asuntos ordinarios; en ellas se transmite de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y de su noble abuelo que hay que plantar cara al agresor que ataca la tierra y la patria de uno. Dicen: a este beligerante que ha atacado vuestro suelo, a este Estados Unidos e Israel que han agredido vuestra patria, ¡matadlos, que yo me hago responsable de su sangre!».

El Ayatolá Javadi Amoli, al explicar la necesidad de mantenerse alerta en el campo de la defensa, afirmó: «Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), en una de sus cartas, dice a los combatientes: «وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً». Es decir, no os entreguéis al sueño sino lo poco que sea necesario, del mismo modo que quien ayuna hace enjuagues con el agua en la boca pero cuida de no tragarla. El combatiente, mientras hace guardia y custodia su posición, debe evitar el sueño de la negligencia y mantener siempre su vigilancia».

Subrayó que esta responsabilidad no se limita a las fuerzas militares y a las autoridades, y afirmó: «Todos somos responsables y cada uno de nosotros tiene un deber; para preservar este sistema, todos tenemos responsabilidad en la ética de la sociedad, en la economía, en la satisfacción de las necesidades y en la creación de trabajo para los obreros».

Al final, el Ayatolá Javadi Amoli, expresando su esperanza en la continuidad de la dignidad y el poder del sistema islámico, afirmó: «Esperamos que este sistema, por la bendición del Corán y de la Itrat, sea entregado en buen estado a la bendita presencia del Wali al-Asr (que Dios apresure su alivio), y que las hostilidades de los enemigos terminen en humillación y fracaso».

Para concluir, rezó por la dignidad y el orgullo de la sociedad y de los presentes, y pidió a Dios Todopoderoso que conceda a todos la dignidad, la majestuosidad y el esplendor coránicos, y que reúna a los mártires de la Revolución y de la defensa del Islam con los mártires de Karbala.