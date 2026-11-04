Un clérigo regresado de Irán es condenado a cadena perpetua en Baréin

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Tribunal Penal de Baréin condenó el martes al Sheij Ahmad al-Hayki a cadena perpetua, a siete años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 100.000 dinares bahreiníes, además de ordenar la confiscación de sus bienes.

Otros dos acusados en este mismo caso fueron condenados a tres años de prisión.

La sentencia se dictó después de que la Fiscalía de Baréin recurriera la anterior absolución del Sheij Ahmad al-Hayki y remitiera el caso al Tribunal Supremo.

Según el informe publicado, durante el nuevo proceso se le imputaron otros cargos, entre ellos la financiación de personas que huyeron a Irán y el blanqueo de capitales procedentes de los fondos del jums.

El Sheij Ahmad al-Hayki fue detenido el viernes 6 de marzo de 2026, inmediatamente después de regresar de Irán, donde se encontraba para continuar sus estudios religiosos en la hawza.

En mayo de 2026, los tribunales de Baréin ya lo habían condenado a cadena perpetua por espiar para el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; sin embargo, el tribunal de apelación dictó en julio de ese mismo año su absolución de dicho cargo.

A pesar de la sentencia absolutoria, la Dirección de Investigaciones se negó a ejecutar la decisión y a poner en libertad al Sheij al-Hayki, que permaneció bajo custodia. Posteriormente, la Fiscalía recurrió la absolución y presentó nuevos cargos, lo que allanó el camino para su nuevo juicio, y el tribunal dictó la nueva sentencia.

Según este informe, tras la sentencia absolutoria al-Hayki continuó recluido en el centro de detención de Al-Hawd al-Jaf y, con el nuevo fallo, se ha anunciado en su contra la condena a cadena perpetua y otras penas.