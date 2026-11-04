Presidente de Bielorrusia: Irán fue atacado por sus recursos; Trump polariza el mundo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente de Bielorrusia ha afirmado que la reciente guerra contra Irán se libró porque el país es «rico en recursos», al tiempo que censuró a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el efecto «polarizador» de sus políticas en el escenario mundial.

«¿Por qué bombardearon el país (Irán)?», preguntó Alexandr Lukashenko en su intervención del martes en la IV Conferencia Internacional de Minsk sobre Seguridad Euroasiática, en alusión a la agresión no provocada que tuvo como blanco a la República Islámica desde el 28 de febrero hasta el 7 de abril.

«El motivo es, una vez más, el mismo: Irán es rico en recursos, suficientes para durar décadas», afirmó.

«Hay una razón por la que he hablado con tanta frecuencia de los estadounidenses», dijo Lukashenko, y añadió: «Las políticas del presidente Trump están polarizando el mundo y, seamos honestos, atraen críticas justificadas».

Al citar a Venezuela como otro ejemplo de país sometido a una agresión motivada por sus recursos, Lukashenko cuestionó el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

«El secuestro del presidente Maduro. ¿Por qué? ¿Acaso alguien necesita petróleo? Pues Venezuela tiene, efectivamente, enormes reservas», declaró, y añadió que el crudo pesado del país es precisamente el tipo de materia prima que procesan las refinerías estadounidenses.

También puso en entredicho la perspectiva de una mayor presión de Estados Unidos sobre Cuba, y rechazó la idea de que La Habana represente una amenaza de agresión.

«El problema es sencillamente que a algunos no les gusta la mera existencia de la Isla de la Libertad ni las políticas que aplica su dirigencia. Hay que dialogar con Cuba y establecer con ella relaciones normales», señaló.

El jefe de Estado bielorruso describió la situación internacional como cada vez más inestable, y afirmó que la confrontación entre las grandes potencias ha llegado a su límite y que el orden mundial existente se está derrumbando.

Criticó asimismo los preparativos de la OTAN y de Occidente para una posible confrontación con Rusia en 2030, y subrayó que Moscú y Minsk no tienen intención de atacar a nadie.

Lukashenko reiteró la disposición de Bielorrusia a acoger negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, e insistió en que su país debe participar directamente en lugar de actuar como mediador.