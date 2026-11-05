Cuba inicia “ejercicio estratégico” en medio de amenazas de EEUU

El Ejercicio Estratégico ‘Moncada 2026’, que se desarrolla en todo el territorio cubano hasta este jueves, tiene el objetivo de “continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión”, indicó el Consejo de Defensa Nacional de Cuba en un comunicado.

“Vamos a defender casa por casa, barrio por barrio, zona por zona hasta lograr derrotar al yanqui que intente apoderarse de Cuba”, indicó el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General, en un vídeo que el Ministerio de Defensa de Cuba compartió en la red social Facebook a propósito del ejercicio.

Además, el viernes 6 de noviembre se realizará el Día Nacional de la Defensa, en el que participará la población “en diversas tareas relacionadas con la preparación para la defensa”, según la nota del Consejo de Defensa Nacional de la isla.

El ejercicio ‘Moncada 2026’ es la forma superior y más compleja de la preparación de los jefes y órganos de dirección del país, afirmó un reporte de la agencia Prensa Latina.

Según el informe, estos ejercicios “se ejecutan en el terreno, mediante la ocupación de los puestos de dirección y de mando de práctica, y permiten intercambiar información y organizar la cooperación en las condiciones más cercanas a la realidad de la guerra”.

Desde hace meses, el Gobierno de La Habana ha retomado su estrategia de involucrar a toda la población con ejercicios de preparación para ese eventual escenario ante las amenazas de EE.UU. con una intervención militar.

En una nueva amenaza, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el pasado 23 de octubre en un mitin electoral en Florida que los buques de guerra de su país “pasarán” por Cuba tras la guerra contra Irán y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

“Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo”, aseveró Trump.

Washington ha mantenido un embargo contra Cuba durante más de 60 años y la administración Trump ha estado aumentando la presión sobre La Habana después de que el ejército estadounidense secuestrara en enero al presidente venezolano Nicolás Maduro en una redada mortal.

Para aumentar la presión sobre la isla, EE.UU. ha impuesto un bloqueo petrolero que provocó una crisis energética en Cuba, a lo que ha sumado una serie de sanciones adicionales sobre personas o entidades que operen en sectores claves del país, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.