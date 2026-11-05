Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una de las vías por las que Satanás penetra en el corazón de los seres humanos consiste en estimular en ellos la facultad del apego a este mundo, de modo que, ante una acción correcta, los intereses y conveniencias mundanos se presentan ante los ojos de la persona y le arrebatan la fuerza de voluntad y de acción.

Ahora nos enfrentamos a una sociedad que, tras la partida de este mundo del Noble Profeta (PB), se halla en el extremo de la desviación y se planta conscientemente frente a la verdad, para no poner en peligro su conveniencia personal.

En este contexto, el Hoyatoleslam Hamed Kashani, en una intervención, analiza las raíces cognitivas y sociales del suceso de la Fatimiyya (los días de duelo por la Excelencia Fátima al-Zahra (P)) y su vínculo con los comportamientos actuales de la sociedad.

La rebelión consciente de la incredulidad

Se refirió a la diferencia entre la ignorancia y la indiferencia consciente, y afirmó: «Si el problema fuera simplemente no saber, es decir, una ignorancia sencilla, su remedio sería fácil; pero despertar a una sociedad que quiere seguir dormida es el verdadero problema. Las personas que conocen la verdad pero, por cálculo de costes y beneficios, por miedo o por pasiones, se hacen las ignorantes, son el principal escollo».

El profesor de la Hawza analizó la naturaleza social de la Fatimiyya y señaló: «No había nadie en la ciudad de Medina que no conociera la posición de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) o que ignorara que ella era la hija del Profeta (PB); sin embargo, todos guardaron silencio ante la verdad e incluso se le opusieron».

El Hoyatoleslam Kashani subraya que el episodio de la Fatimiyya fue la rebelión de la incredulidad sobre la base del conocimiento de la sociedad, y que quienes conocían la verdad la negaron deliberadamente y la pisotearon.

Las pasiones, obstáculo para la práctica del bien (maruf)

Se refirió al concepto de lo bueno (maruf: lo reconocido como correcto por la ley divina) y lo reprobable (munkar: lo que la ley divina condena) en el ámbito de la sociedad, y dijo: «No basta con tener conocimiento de lo prohibido o de lo obligatorio; debemos ser testigos de la práctica del bien y de la abstención del mal. La ira, la lujuria, la codicia y el rencor son siempre obstáculos por los que la persona, pese a conocer lo reprobable, no se alza contra lo falso ni da un solo paso para hacer lo correcto».

El profesor de la Hawza subrayó la importancia del papel de los modelos intermedios en la sociedad y manifestó: «Para la salvación y la redención, la sociedad no necesita únicamente una cumbre como el Profeta (PB) o los Imames (PB); en cada nivel de la sociedad, como la familia o la ciudad, necesitamos personas que desempeñen el papel de modelo intermedio y defiendan la verdad».

La necesidad de la búsqueda colectiva de justicia

El Hoyatoleslam Kashani, citando el suceso de Kerbala y el episodio de Saqifa, advierte de que, si la mayoría de la sociedad guarda silencio, la verdad es pisoteada y aplastada.

Al final, subrayó: «El conocimiento de la verdad no conduce por sí solo a la acción; requiere acompañamiento y el fortalecimiento de las facultades de la razón, la piedad (taqwa: conciencia de Dios) y la lucha contra las pasiones. Si las personas, en cualquier nivel, no logran defender la verdad, toda la sociedad sufrirá la derrota de la religión y el despotismo de lo falso, y volverá a producirse una nueva Fatimiyya».