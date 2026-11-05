UNICEF y la UNESCO: más de la mitad de los niños de Afganistán están privados de la educación formal

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) afirmaron el miércoles 4 de noviembre, en un informe conjunto titulado «Informe sobre la Situación de la Educación en Afganistán 2026», que más de la mitad de los niños en edad de cursar la educación primaria en este país están excluidos del sistema oficial de educación pública.

Según el informe, más de 2,6 millones de adolescentes han sido privadas, desde 2021 hasta hoy, del derecho de acceso a la educación secundaria. La educación comunitaria, los programas de alfabetización y de formación en habilidades, la educación a distancia y las clases particulares son de las pocas vías que les quedan a las niñas para seguir aprendiendo; sin embargo, estos programas no pueden sustituir a la educación presencial ni al derecho a recibir una educación formal.

El informe también revela que la población infantil en edad escolar pasó de aproximadamente 10,4 millones en 2019 a 11,5 millones en 2024, una circunstancia que ha incrementado la presión sobre las escuelas, los docentes y los servicios educativos.

A pesar de estas dificultades, unos 6,6 millones de niños se matricularon en 2025 en escuelas primarias públicas, es decir, unos 560.000 más que en 2022. Sin embargo, la matrícula de alumnos ya no crece al ritmo del aumento de la población.

En otro apartado del informe, UNICEF y la UNESCO advirtieron sobre la baja calidad de la enseñanza. Una evaluación nacional realizada a más de 55.000 estudiantes de 34 provincias de Afganistán muestra que menos de la mitad de los alumnos de cuarto grado han alcanzado el nivel mínimo de competencia lingüística esperado para tercer grado. En matemáticas, esa proporción es de apenas una cuarta parte de los estudiantes.

La situación de la educación preescolar también se describe como preocupante: menos del uno por ciento de los niños de tres a cuatro años participa en programas de educación preescolar.

Según el informe, hasta septiembre de 2026 han regresado a Afganistán alrededor de un millón 230 mil ciudadanos, y más de 245.000 niños retornados necesitan apoyo educativo.

Asimismo, ante la continuación de la prohibición de que las mujeres estudien en las universidades, el número de estudiantes universitarios en Afganistán descendió de unos 430.000 en 2020 a 189.000 en 2024. En 2026, tras un aumento relativo, esta cifra alcanzó los 208.000 aproximadamente.

Al concluir, UNICEF y la UNESCO exigieron que se restablezca por completo el derecho a la educación de las niñas y mujeres de Afganistán y que se eliminen los obstáculos para acceder a una educación de calidad, y advirtieron de que desatender esta crisis puede afectar al futuro de toda una generación.