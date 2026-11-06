Las fuerzas armadas de Yemen avanzan hacia la puerta noroccidental de la ciudad de Marib

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las fuerzas armadas de Yemen se aproximaron ayer a la puerta noroccidental de la ciudad de Marib, tras intensos combates con las fuerzas afines al partido «Al-Islah» en los frentes de «Raghwan», «Al-Kasara» y «Wadi Halhalan», al oeste de la ciudad.

Según el diario libanés «Al Akhbar», fuentes militares confirmaron que la mayor parte de las zonas del distrito de Raghwan ha quedado bajo el control de las fuerzas armadas yemeníes, y que estas han avanzado también en Wadi Halhalan. De acuerdo con esos informes, tras hacerse con el control de «Wadi al-Musayyidi», la cordillera de «Al-Hazum», en el este de Marib, y la zona de «Safra Bani Shaddad», dichas fuerzas se han acercado al centro del distrito de Raghwan, en la zona de «Al-Asas».

Estas fuentes anunciaron asimismo que las fuerzas armadas de Yemen lograron capturar a varios efectivos de dos batallones militares pertenecientes a la «Brigada 161», afiliada a la coalición saudí y desplegada en esa zona, y se hicieron con un botín considerable de armamento pesado y semipesado.

Tras el derrumbe de las líneas defensivas del estratégico distrito de Raghwan, situado en el límite meridional de la provincia de Al Jawf, las fuerzas armadas de Yemen tomaron también el control de zonas como «Al Marwan», «Al-Kharba», «Haradha Al Atiq», «Safra Al-Abda» y «Al-Hanaya». Anteriormente, las fuerzas afines al partido Al-Islah estaban desplegadas en esas zonas.

Según las citadas fuentes, las fuerzas de la Brigada 161 de infantería abandonaron sus posiciones tras la ruptura de sus líneas defensivas y se replegaron hacia el interior de la ciudad de Marib.