Irán: Otros dos petroleros que infringían normas se incendian en Ormuz

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado este viernes que los dos buques petroleros habían intentado abandonar el estrecho de Ormuz a través de pasos no autorizados, a pesar de las restricciones marítimas impuestas por Irán.

Según ha informado la Fuerza Naval del CGRI en un comunicado, los buques habían apagado todos sus sistemas de navegación e identificación mientras intentaban transitar por el estrecho con el apoyo del ejército “agresivo y terrorista” de EE.UU.

La nota ha agregado que los buques cisterna que infringieron las normas han chocado contra minas navales y posteriormente se han incendiado, lo que les obligó a detenerse en las aguas del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el CGRI de Irán ha enfatizado que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, gracias a Dios y a los esfuerzos de los valientes hombres de su Armada, y que esta situación no cambiará hasta que se cumplan “las siete condiciones planteadas por Irán”.

“Los intentos de las fuerzas agresoras del (Comando Central de EE.UU.) Centcom de obligar a los buques petroleros a transitar por aguas no autorizadas y plagadas de minas no conducirán más que a fracasos sucesivos y humillantes”, ha advertido.

Previamente, el jueves, el CGRI iraní informó de que otros dos petroleros se habían incendiado en incidentes separados tras intentar utilizar rutas no autorizadas, mientras que un remolcador que se acercó a uno de los buques para ayudar a extinguir el fuego también se incendió.

En el mismo contexto, las autoridades iraníes han advertido reiteradamente a los buques mercantes que no utilicen las rutas que Teherán ha declarado no autorizadas e inseguras, en particular aquellas que eluden sus requisitos de coordinación marítima.

El estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, constituye una de las rutas energéticas más importantes del mundo, ya que por él transita una parte sustancial del suministro mundial de petróleo por vía marítima.

Desde el inicio de la segunda guerra impuesta por EE.UU. y el régimen sionista contra Irán, el 28 de febrero, Teherán ha impuesto restricciones a la navegación por esta vía estratégica, impidiendo el tránsito de buques estadounidenses y de sus aliados.

En este contexto, las autoridades iraníes han establecido estrictas regulaciones que obligan a todos los buques a coordinar sus movimientos con las autoridades navales del país y obtener autorización antes de atravesar el estrecho.

En este sentido, Teherán ha advertido reiteradamente que cualquier intento de eludir estos protocolos se enfrentará a una respuesta contundente.