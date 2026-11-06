Tercera oleada de amenazas de bomba en Europa: los vuelos vuelven a verse perturbados

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una nueva oleada de amenazas de bomba dirigidas contra vuelos de pasajeros en distintos puntos de Europa se desató este viernes, por tercera vez en la presente semana. En reacción a estos acontecimientos, el ministro de Asuntos Exteriores de España afirmó que Europa parece enfrentarse a una agresión con todos los medios y a una suerte de guerra psicológica.

Las falsas amenazas de ayer, jueves, perturbaron decenas de vuelos europeos, hasta el punto de que algunos aviones tuvieron que aterrizar en aeropuertos distintos del destino previsto, y varios cazas despegaron para escoltar o interceptar otras aeronaves. Tras la primera oleada de amenazas, registrada el martes, estos acontecimientos derivaron en un agravamiento notable de la situación de seguridad. Sin embargo, no se descubrió ningún artefacto explosivo y todos los aviones aterrizaron sin novedad.

La policía de Dinamarca anunció hoy que investiga las amenazas relacionadas con el tráfico aéreo del aeropuerto de Copenhague, aunque, tras una evaluación preliminar, ha concluido que los pasajeros no corren peligro. La policía subrayó que el aeropuerto de Copenhague opera con normalidad.

La policía de la República Checa también informó de que ha recibido amenazas sobre la presencia de bombas en vuelos con salida de Praga y en vuelos con destino a esta ciudad. El portavoz del aeropuerto de Praga señaló que las amenazas afectaban a cuatro vuelos de llegada y cinco de salida, pero que no se halló ningún artefacto explosivo y que ningún vuelo fue cancelado ni desviado a causa de ellas.

Poco después, una fuente del organismo responsable de los aeropuertos de Italia anunció que un vuelo de la compañía Wizz Air, que viajaba de Praga a Roma, cambió su rumbo hacia Venecia, donde aterrizó sin novedad.

La oficina del primer ministro de Francia también informó de la recepción de cuatro nuevas amenazas de bomba contra aviones que sobrevolaban el territorio del país. La oficina señaló que todas esas aeronaves aterrizaron sin novedad.

La cadena CNN Portugal informó, por su parte, de que la alerta sobre la presencia de una bomba en un vuelo de la compañía Ryanair de Roma a Lisboa dio lugar, tras el aterrizaje del avión, a un operativo de seguridad.

Los expertos en seguridad afirmaron ayer, jueves, que estas amenazas presentan indicios de un ataque con todos los medios y de una acción coordinada. No obstante, siempre existe la posibilidad de que otras personas, imitando estas amenazas, hayan difundido mensajes similares o hayan recurrido a tales actos movidas por agravios personales.

Rusia, en el centro de las acusaciones

Ningún país ha atribuido hasta ahora la responsabilidad de estas amenazas a una parte concreta. Sin embargo, estos incidentes se producen tras una serie de sabotajes e intentos de atacar diversos centros en toda Europa. Estas acciones han abarcado un abanico de instalaciones, desde centrales eléctricas de Alemania y centros vinculados a las industrias de defensa en la región del Báltico, hasta los refrigeradores de grandes cadenas de supermercados en Francia y otros países, así como el aeropuerto de Leipzig, en Alemania.

Numerosas autoridades europeas han vinculado esta campaña con el apoyo de Europa a Ucrania en la guerra contra Rusia y han acusado a Moscú de desencadenar una oleada de acciones desestabilizadoras con todos los medios. Se trata de acciones de bajo coste, cuya responsabilidad puede negarse con facilidad y de las que no se espera que provoquen una respuesta militar.